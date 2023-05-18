對於紐約時報專文介紹侯友宜，前立委郭正亮指出，侯友宜相對於賴清德是比較安全的選擇；對於侯友宜兩大口號，「反對台獨、反對一國兩制」、「堅持維護中華民國憲法」，郭正亮解讀，這個立場就是美國的立場。郭正亮認為，因為美國希望台灣不要成為變數，因此對民進黨繼續打「抗中保台」是很不利的，侯友宜就會變成相對穩定。「據我了解」，郭正亮披露，美國是急著要見侯友宜，為什麼？就是侯友宜符合美國的條件！

對於國民黨提名侯友宜出戰2024總統大選，紐約時報今日以專文分析。前立委郭正亮今日在中天電視《大新聞大爆掛》解讀，侯友宜兩大口號：「反對台獨、反對一國兩制」、「堅持維護中華民國憲法」，這個立場就是美國立場，美國就是不希望台灣在政治上跟中國大陸走太近，也不希望台灣跟中國大陸翻臉，搞到美國被捲進來，但經濟上合作是沒有意見的。

郭正亮披露，最近有從美國聽到一些訊息，因為王毅和蘇利文在進行戰略溝通，希望讓美中在下半年緩和一點，因為美國發現沒有中國大陸的配合，很多事情做不動。例如俄烏戰爭，拜登無論如何不能讓戰爭燒到明年，不然怎麼選？第二就是美債，美國需要中國的幫忙。中國當然就主張台灣問題是第一顆鈕扣，台灣問題沒搞定，其他都免談，目前就是如此。

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜18日出席「112年新北市政府公務人員研訓授能計畫導讀會」時表示，國家現階段面對國外情勢險峻、國內百廢待舉，一個對國家社會有責任的人絕對不能視而不見，應該挺身而出，讓國家社會進步。（黃世麒攝）

郭正亮分析，目前這個氛圍就是美國希望台灣未來不要成為變數，不要造成美國的困擾，這對民進黨繼續打「抗中保台」是很不利的，侯友宜就會變成相對穩定。而美國國務院雖然比較喜歡蔡英文，可是對於侯友宜和賴清德，不一定比較喜歡賴清德！

前立委郭正亮。（資料照片）

賴清德8月15日要出席巴拉圭總統就職，之後就要去美國面試，侯友宜是9月。「據我了解」，郭正亮直言，美國是急著要見侯友宜，因為美國太不了解侯友宜了，侯友宜說跟AIT見過8次，結果葛來儀說美國國會議員訪問台灣，沒有人見到侯友宜，所以急著要補課。為什麼急著要補課？郭正亮認為，就是侯友宜符合美國的條件！美國現在對侯友宜蠻有興趣的，想了解他的想法！