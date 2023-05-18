享譽國際的台灣雕塑家朱銘於4月22日辭世，享壽85歲。為表彰其對臺灣藝術發展的重要貢獻，文化部長史哲特別在國際博物館日，赴朱銘美術館代表總統頒贈褒揚令，由朱銘夫人朱陳富美女士代表受贈。財團法人朱銘文教基金會董事長周功鑫、故宮博物院長蕭宗煌、國立臺灣美術館前館長黃才郎、立法委員吳思瑤、朱銘先生親友與朱銘美術館同仁等共同於現場觀禮。

文化部長史哲表示，朱銘老師曾說，「一定要學著一路走一路丟。如果沒有丟掉的心，就一定會停留在某個地方」，藝術家從雕刻之斧與作畫之筆為起，30 歲時拜師楊英風大師學習現代雕塑。1976年在國立歷史博物館的首次個展，讓大家看見了朱銘，他一路走一路丟，一路往前走出台灣，讓世界看見了朱銘。

史哲指出，朱銘始終認為他的成就來自於台灣社會，因此在接近50歲的時候，決定興建美術館，落實「種活藝術種子」的夢想，他的夢想在金山種活，並且成長茁壯成為天空地寬的朱銘美術館。

參觀美術館之餘，史哲表示在《太極》中看見宇宙萬象，在 《人間》中看盡眾生百態，再到美術館本館，「其實朱銘美術館就是大師最大的作品」史哲表示，文化部將秉持著朱銘的精神，在未來持續努力，讓藝術的種子，種活在每一個台灣人，甚至是世界上每一個人的心田。