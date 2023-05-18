新華社報導，大陸交通運輸部18日消息，交通運輸部持續搜救「魯蓬遠漁028」傾覆、39人失聯工作，今日下午13時30分許，大陸海軍艦船發現並打撈起2具遇難者遺體。截至14時，現場共有包括「遠福海」輪、「銘德」輪、海軍3艘艦船、「魯蓬遠漁087」等4艘漁船、1艘外輪在內的10艘船舶開展搜尋工作。

16日凌晨3時許，蓬萊京魯漁業有限公司所屬中國籍遠洋漁船「魯蓬遠漁028」在印度洋中部海域傾覆，船上39人失聯，其中中國籍船員17人、印尼籍17人、菲律賓籍5人。

大陸交通運輸部透露，17日和18日凌晨，「銘德」輪和「魯蓬遠漁087」等3艘漁船、海軍3艘艦船克服夜間作業風險高、航渡海域海況差等困難，先後抵達事發水域，中方協調艦船數量增至9艘。在現場發現編織袋、塑膠筐等少量漂浮物。交通運輸部所屬「德添」輪和山東海運公司所屬「山東德隆」輪預計19日下午抵達現場參與搜尋。

17日，澳洲派出3架固定翼飛機、印度派出1架固定翼飛機參與搜尋。澳洲計畫於今日繼續派出固定翼飛機參與搜尋。

17日和18日凌晨，大陸交通運輸部部長李小鵬等有關負責人多次對「魯蓬遠漁028」傾覆搜救工作再研究再部署。與大陸外交部、農業農村部等有關部門保持密切溝通，加大協調力度增派力量前往搜救。持續協調澳洲、印度等周邊國家海上搜救機構增派搜救力量，播放航行警告，協助開展搜尋。