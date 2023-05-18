勞動力發展署中彰投分署勞動學苑二鹿講堂將連續舉辦6場次勞動主題系列講座。（勞動力發展署提供／孫英哲彰化傳真）

勞動力發展署中彰投分署勞動學苑二鹿講堂將於5月起連續舉辦6場次勞動主題系列講座，另開辦6梯次產業勞動力永續發展研習課程，且在人工智慧（AI）崛起下，二鹿講堂也特別融入AI相關主題，邀請專業者師資分享如何培養AI取代不了的真實力，以避免被時代淘汱。

AI是時下最夯的話題，尤其是在ChatGPT等程式被開發出來後，許多行業紛紛被點名可能將會被取代掉。二鹿講堂指出，面對AI人工智慧的崛起，許多人都焦慮自己的工作會不會被 AI 取代，這次開辦講座將邀請相關業者師資及名人分享如何培養AI取代不了的能力，並利用AI來開創職場的無限可能。

隨著疫情解封，今年二鹿講堂邀請日本講師理央周跨海來台，將日本職場工作經驗分享給台灣民眾。理央周是日本Marketing I's株式會社董事長、關西學院大學專門職研究所經營戰略研究科副教授及暢銷作家，他將以時間管理為主軸，分享如何精準取捨、避開90％時間陷阱的高效工作術。

其他熱門講師還有World gym世界健身俱樂部公關經理廖容瑩、職涯專家李庚羲、台南站前商圈理事長畢文陽等人，最後由發源自彰化在地企業的NU PASTA總經理吳家德壓軸登場，這些來自各行各業的職涯達人都將為聽眾帶來專業而精闢的講座。

至於6個梯次的產業勞動力永續發展研習課程，則將以工作坊形式進行，規劃一日6小時的實戰訓練，包含培養影片拍攝、內容行銷、高效率記憶技巧、職場表達力、職場穿搭、薩提爾心理學技巧及文案寫作能力等。

上述研習課程將由女子脫口秀教母黃小胖、創作歌手UTIN楊喻婷、衣櫥醫生 賴庭荷、資深斜槓媒體人等堅強師資陣容進行授課，還有就業服務乙級講師林閔政、紀錄片導演 陳正勳及中部代表性企業巨大集團幕僚長 溫絮如，也都將現身說法，手把手帶領學員練功升級，每個梯次限額50人。

二鹿講堂-勞動主題系列講座及產業勞動力永續發展研習，即日起開始報名，歡迎想要增進職場適應力並提升就業競爭力的朋友，可上FB「賈中哥JobGogo 勞動力發展署中彰投分署」瀏覽活動資訊，掃瞄QR code報名或撥打勞動學苑04-7771678轉15劉小姐洽詢。