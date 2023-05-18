廂型車停在路口準備左轉，車頭不但佔據斑馬線一半空間，當時一名男子走在斑馬線上經過車頭時，駕駛竟直接往前開，嚇得男子趕緊出手阻擋。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

台中一輛廂型車日前停在路口準備左轉，車頭不但佔據斑馬線一半空間，當時一名男子走在斑馬線上經過車頭時，駕駛竟直接往前開，嚇得男子趕緊出手阻擋，最後狠瞪向駕駛，驚悚畫面曝光，網友怒嗆「幾乎是蓄意謀殺」、「當然是行人問題，居然敢在台中走路」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享影片，一輛酒紅色廂型車當時停在西屯路二段一處路口，其中車頭幾乎已壓過斑馬線的一半，當時閃著左轉燈，路邊則有一名男子正準備通過斑馬線，男子走到對方車頭處時，車輛突然發動往前，嚇得男子馬上用手擋住轎車。

廂型車停在路口準備左轉，車頭不但佔據斑馬線一半空間，當時一名男子走在斑馬線上經過車頭時，駕駛竟直接往前開，嚇得男子趕緊出手阻擋。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

轎車在路口準備左轉，一名男子當在走在斑馬線上經過車頭時，駕駛疑似未注意直接往前開，男子當下用手擋住後狠狠瞪向駕駛，目擊者事後曝光影片說「誰有問題？」引起網友討論；網友留言「四輪老人：你怎麼走那麼快」、「當然是那個壓在行穿線上的垃圾車」、「當然是行人問題，居然敢在台中走路」、「他還知道慢慢開就證明有看見行人，只是想逼行人讓他先過」。

也有網友留言「影片從頭到尾沒一台讓的，甚至直接撞下去，行人地獄有夠誇張」、「停等時就不該停在斑馬線上，麻煩記得檢舉，未來才不會再有更多的《台南無辜3歲小妹妹》行人生命被奪走」、「沒有左轉道的後果就是駕駛專心看對向來車導致沒注意斑馬線」。