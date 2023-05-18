為推廣客家文化，桃園市觀音文化發展協進會邀請今年入圍金曲獎的「山狗大後生樂團」，將於5月21日下午在觀音甘泉公園，帶來客家音樂饗宴，盼透過音樂力量觸動鄉親，傳承在地客家文化。山狗大後生樂團主唱林鈺婷表示，音樂不分語言，盼透過音樂的帶領走訪各地，讓聽眾聽見客家音樂的多元與可能性。

桃園市觀音文化發展協進會積極推廣在地客家文化，5月21日將於觀音甘泉寺旁公園辦理「五月春・行唱」演唱會，邀民眾共襄盛舉。（蔡明亘攝）

這場「五月春・行唱」演唱會由觀音文化發展協進會與山狗大後生樂團主辦，策畫人包括黃振章、許國寬、張鴻琳與鍾昇華等，21日下午3時於觀音甘泉寺旁公園開唱。鍾昇華說，策畫成員皆為對觀音在地有感情的有志人士，事業穩定後欲回饋故鄉，去年曾於觀音高中、新坡國小辦理音樂會，今年選在觀音行政文化發展的重要地點，結合在地力量，推動客語文化。

孩提時代常在廟坪欣賞客家山歌的鍾昇華，長大後也積極學習山歌演唱，瞭解音樂是文化傳承重要一環。他表示，過去在中壢大河壩小書店欣賞過多組客家音樂人精彩演出，因緣際會結識山狗大後生樂團，有鑑於現代客語人口漸少，要將文化向下扎根，便邀約樂團到桃園演出，從默默支持轉為積極推廣，相信民眾在耳濡目染下，會漸漸有信心「講客」，也盼感染青少年，將客語元素融入社團活動。

「山狗大」在客語中意指蜥蜴，「後生」則指年輕人，山狗大樂團成立於1997年，林鈺婷於2008年加入接替創辦人顏志文成為新主唱，團名也加入後生2字，現代、多元結合傳統的音樂風格讓他們成為客家創作音樂的代表性樂團之一。金曲獎入圍名單近日公布，山狗大後生樂團專輯《簷風謠》共入圍最佳客語專輯獎、最佳客語歌手獎與年度專輯獎。

林鈺婷分享，樂團希望透過演出走訪各地，將傳統元素融入新創音樂，接觸不同群眾、觀察聽者反應，許多第一次聽客家音樂的人，都給予正面回饋，也是支持他們繼續創作的動力之一。

林鈺婷提到，桃園市觀音文化發展協進會用心推廣客家文化，樂團也鼎力支持，今年已是第2年合作，將帶來4場演出，相信「音樂不分語言」，期待音樂會能帶領聽眾，聽見並看見客家音樂的多樣化與可能性。