去年志願士兵不適服役人數達4066人，創下近年新高，國防部長邱國正表示尊重年輕人想法。退輔會主委馮世寬今(18日)被問到志願役留不住，退撫制度是否要改？當場怒嗆「你怎麼知道留不住？不要問這種問題！」國民黨立委賴士葆對此強調，蔡政府執政以來親美反中的政策，致使兩岸戰爭一觸即發，事實勝於雄辯，幾乎一個旅數量的主戰部隊選擇離開，這樣的氛圍，很難讓留下的志願役能夠士氣高昂地挺身保家衛國。

「馮世寬大可息怒，因為數字會說話，事實就是留不住！」賴士葆指出，然而原因非關退撫制度，始作俑者是三軍統帥的問題。蔡政府執政以來親美反中的政策，致使兩岸戰爭一觸即發，這些志願役男看著俄烏戰爭還在打，槍林彈雨血肉模糊的畫面，他們自然會有想法。當世界都認為台灣會成為烏克蘭第二，這些志願役男和家長不可能全然心如止水，或者沒有任何掙扎和翻騰。去年一名25歲的台灣男子參加烏克蘭的志願役，沒多久就傳來戰死沙場的不幸消息。

賴士葆強調，真正要打仗，國軍戰力不足，義務役從4個月延長為1年，志願役是主戰部隊，現在都開始整備保警、義警、民防等力量，要全民進入戰爭模式。政府的政策不是避戰，而是不時對民眾宣導備戰才能止戰，就是準備要打仗，蔡政府不承認票投民進黨，青年上戰場，然而擺在眼前殘酷的事實勝於雄辯。如今志願役幾乎一個旅數量的主戰部隊選擇離開，這樣的氛圍，很難讓留下的志願役能夠士氣高昂地挺身保家衛國。

賴士葆直言：戰爭與和平的選擇，只有在執政者的一念之間！