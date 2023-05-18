豐采520建案周邊道路坍塌，背後建商豐邑建設也被關注，新竹縣議員歐陽霆18日指出，監察院公布縣長楊文科競選連任的政治獻金，總共收受豐邑機構87萬7420元，令人不免與天坑事件多做聯想。楊文科則澄清競選期間接受的政治獻金，皆為合法收受、申報，對於歐陽霆的發言已嚴重損害縣府及楊個人形象，不排除追究相關法律責任。

新竹縣議員歐陽霆舉監察院公布數據，表示楊文科收受豐邑建設數十萬政治獻金。（邱立雅攝）

歐陽霆指出，楊文科此次選舉，直接使用豐邑的接待中心轉化為競選總部，楊說是正常租約跟租賃取得，但拿不出租金證明跟租約。18日監察院也公布政治獻金，楊文科收了豐邑建設50萬元及相關企業頌恩營造37萬7000元，當中不免令人浮想聯翩。

楊文科回應指出，在競選期間接受之政治獻金，皆為合法收受、申報，此為可供查閱的公開透明資訊，絕對經得起檢視，且捐獻對象來自百工百業，當中並無不法對價關係。

楊文科再次重申，這次竹北市莊敬六街道路坍塌事件，縣府已嚴格要求建商負起全責，並且依法裁罰，18日更勒令建商在縣內所有建案全面停工，絕無寬貸，盡全力為人民安全把關。

有鑑於歐陽霆發言已嚴重損害縣府及楊文科個人形象，楊文科稱不排除追究相關法律責任。