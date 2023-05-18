網紅莫莉曾是節目《大學生了沒》的班底，以時尚的穿衣風格獲得注意，節目結束後改往KOL發展，風格獨特充滿魅力，成為具代表性的KOL，時常出席時尚活動，在網上有78萬人追蹤，近日因在公開場合上緊握IU的手遭到抨擊，疑似有網友P圖捏造對話紀錄，莫莉也表示會委託律師處理。

莫莉在今（18日）道歉，「我不管再怎麼想要合照、想要幫我的粉絲完成『想看到我跟IU合照』這件事，都不應該對『還不認識我』的藝人覺得自己可以伸出手或有肢體接觸，我深深為這個行為舉動道歉」，網友詢問「對於惡意栽贓抹黑妳有沒有提告」，莫莉回應「已經向律師提出，正在處理了！感謝關心！」

莫莉表示已委託律師處理假對話紀錄。（圖／截自莫莉Instagram）

事情起因是有網友在社群平台討論莫莉出席Gucci2024的首爾早春大秀表現，影片中南韓歌手IU對著鏡頭不斷揮手，莫莉伸手後IU與她握手，但後來IU鬆手，莫莉還抓著IU手腕，網友放出另一個視角的影片，莫莉早就跟在IU身後多時，讓不少IU的粉絲和網友反感，認為莫莉的行為不妥。

隨後網上冒出一張疑似莫莉與朋友的對話截圖，該圖中佯裝莫莉的用戶寫下「酸葡萄心態，可能摸不到IU，羨慕我？」、「經紀人說先安靜幾天再發個聲明道歉就好」，被問到沒有追蹤IU她回應「我又沒有喜歡她要追什麼」，傲慢態度明顯，但莫莉在限時動態澄清對話並非她本人發的，是有人惡意P圖，並曬出與美甲師的對話證據。