東華大學校防範鴿子入侵，包括在窗戶做隱形窗、平台設鋼刺等。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

東華大學校防範鴿子入侵，包括在窗戶做隱形窗、平台設鋼刺等。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

為防範鴿子在引數腳下蛋，校方在飲水機加裝可拉式鐵窗。（民眾提供）

「泡麵還有現成鴿子蛋加料呢！」國立東華大學學生最近發現校園鴿子群齊飛，來到飲水機想裝熱水泡麵，卻驚見鴿子在飲水機築巢下蛋，照片被ｐｏ到網路上，幾百條留言討論，讓牠下蛋、水煮鴿鴿、泡麵順便加顆鳥蛋、不愧是度假村。校方回應，因法規不得撲殺，近5年已花費6千萬元消極防治，已在飲水機活動鐵窗、貼QRcode，如有問題師生可上網通報。

國立東華大學校內鴿子估計有2、3000隻，引起師生抱怨，鴿子不但常發出「咕咕」叫聲，還會有鴿糞造成環境髒亂，校方因師生需求防治管控。沒想到鴿子大舉入侵，有鴿子飛到理工二館飲水機出水口築巢還下蛋，照片被貼到學生社群，看了莞爾一笑，但也凸顯鴿子數量很多。

東華大學副校長徐輝明指出，因野生動物保育法規定，不得獵捕或宰殺野生動物，因此校方採消極做法，針對建築物易棲息處設鋼刺，不讓鴿子築巢，也在窗戶用鐵絲做「隱形窗」，避免鴿子叫聲影響師生上課。

「鴿子在飲水機築巢應是管制有效」徐輝明說，近年發現鴿子棲息位置有下移的趨勢，會在斜屋頂或飲水機築巢，等於是原棲息地無法築巢，鴿子逼到沒地方下蛋，只能下遷。

徐輝明表示，學校周邊有農場、養殖場，有剩下的飼料可吃，校內還有東湖，吸引鴿子棲息，以前校內鴿子有5000隻，經過消極管控後，估算鴿子數量降低至2、3000隻，且師生抱怨鴿子案件也從一天7、8件，減少為一天最多2件，顯示管控措施有效。

為不撲殺鴿子，但希望能減少繁殖，鴿子一季生一窩蛋，工作人員因此組成「撿蛋隊」，清除鳥巢及鴿蛋；每半年驗一次鴿糞，目前沒有驗出可傳播疾病的病菌。