國票金控併購安泰銀行之訴訟案連三勝，確認無金控法第45條利害關係人交易之適用。台灣苗農乳品發展公司對國票金控提起確認董事會決議通過與安泰商業銀行進行股份轉換案等相關議案無效之訴訟，智慧財產及商業法院今(18)日終局判決，確認並未違反金融控股公司法第45條規定，並對台灣苗農乳品發展公司所主張國票金控董事違反忠實及善良管理義務，請求停止執行董事會決議之訴，予以駁回。

國票金控於2021年10月14日經董事會決議與安泰銀行簽定股份轉換契約並於12月2日舉行股東會，以高達73.5％贊成比例，且無股東行使異議權，決議通過併購安泰銀行案。其後耐斯集團關聯企業台灣苗農乳品乳品發展、國證投資開發及資通國際開發等公司，以股東身份對國票金控公司分別提出「確認董事會決議無效之訴」及「撤銷股東會決議之訴」，主管機關以股東間未有高度共識及訴訟案繫屬為由，緩議否准本案。

歷經商業法院1年半審理，國票金控於前開訴訟案均獲勝訴，無奈遲來的正義，雙方所簽定之股份轉換契約已於2022年10月13日告終，因市場條件丕變，相關評估及談判均需重啟。

國票金控總經理蘇松輝表示，經營團隊對於併購案進行向來秉持專業、嚴謹的態度進行相關程序，其間聘任國內外知名財務及法律專業機構，力求詳實評估，更召開十餘次董事座談會，以提供董事會詳盡的資訊，充份溝通，對於董事不同意見，本公司均予以尊重。國票金控股東結構多元，樂見商業民主過程中充份討論及法律所規定多數決議的遵循，本公司亦尊重少數股東行使權利，但以訴訟手段，耗費社會及大眾公司資源並不足取法，應回歸理性討論公司發展策略，以全體股東利益為依歸。

蘇松輝對國票金控營運展望樂觀表示，今年以來授信利差逐漸擴大，債券投資組合配合到期債投資持續優化，提升收益率，而隨著升息趨緩，強化債券資產品質與流動性管理核心操作策略，資產負債表及損益表修復迅速，證券經紀業務，則因強化數位金融服務與行銷策略，效益逐漸顯現，各子公司獲利回穩，累計今年前4個月，自結稅後淨利為7.44億元，年增20.6％，累計EPS為0.22元，4月底每股淨值11.15元。