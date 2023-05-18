謝承均劇中角色個性一再反轉。（三立提供）

江國賓（左起）、謝承均、陳佩騏組復仇三人組 。（三立提供）

謝承均在三立八點台劇《天道》和曾智希有短暫浪漫邂逅，後身世揭迷，2人竟是兄妹。他說以前還不認識曾智希，看到她在《天之驕女》的演出，心想「這女的怎麼這麼不會演戲，連哭都很假。」但不到幾個月曾的演技神進步，原來她老公陳志強是幕後大功臣。

謝承均常到曾智希家吃飯，最怕看到她跟陳志強撒嬌，「每次她一直叫老公『強強』，都讓我翻白眼。」他也透露未來2人戲裡會走向如偶像劇般的虐戀。謝承均這次角色多災多難，不僅中彈、被賞巴掌，還遭砂石車撞、出車禍，被笑稱是「災星」。

他分享拍車禍災難戲一定要專注，雖然工作人員已經很保護演員，但自己也要很小心細節，不然還是很容易受傷。但相較車禍戲，和曾智希在泰國拍痛哭感情戲更不舒服，「當時體感溫度高達40多度，畫面雖然唯美，但一喊卡就要擦汗擦不停。」

謝承均認為目前對戲最難忘是苗可麗，「一般人說演員厲害是一秒入戲，但她厲害是讓對手戲演員可以一秒入戲！」另外就是江國賓，跟苗可麗很像，很容易入戲，但跟他對戲辛苦是因為要和他在劇中鬥智、爾虞我詐，心理層面很難演，要花比較多時間。

至於謝承均突然在短短時間內就從私生子變成「復仇三人組」之一，對苗可麗露出真面目，劇情轉折大，不少網友就好奇他怎會和江國賓、陳珮騏聯手變一國，謝承均笑說：「我們的關係圖就是剪不斷理還亂，從出場至今角色演出一直在轉變，包括眼神跟講話速度都要做改變，還從陽光變成復仇，所以現在看到的不一定是真相。」