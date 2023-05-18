台灣科技產業園區電機電子工業公會今（18）日舉辦2023科技論壇，今年聚焦「智能車」產業發展。（柯宗緯攝）

台灣科技產業園區電機電子工業公會今（18）日舉辦2023科技論壇，今年聚焦「智能車」產業發展，邀請產、官、學、研等專業人士與會員代表交流分享，舉辦6場專題演講，剖析電動車物聯網、智慧座艙發展機會所在，讓科技產業園區廠商提前佈局未來。

台灣科技產業園區電電公會理事長周光春指出，溫室效應帶來氣候變遷，目前大多數國家都承諾在2050年達成淨零探排。以此，思考廠商如何因應技術與市場的轉變，今年特別以「智能車」做為科技論壇的主軸。

加工出口區管理處長楊伯耕表示，從歷史科技發展來看，全球經濟大約每8至12年形成一個景氣循環和主流產業，目前眾所皆知的產業榮景將以「智能車」為核心，尤其近年全球車廠聚焦發展聯網、自動駕駛、乘車共享以及電動車等，並在AI技術的推波助瀾下，出現爆炸性發展。

中山大學半導體學院長黃義佑院長提到，2年前電電公會所屬的7家半導體封測、電子零組件國際標竿企業與中山大學共同合作，一步一腳印排除萬難才能促成高雄唯一一家的半導體產業人才培育重要基地，塑造創新的人才培育機制，因此今天論壇活動，中山大學師生一同到場響應。

此外，論壇也邀請高雄市副市長林欽榮主講，分享「以智慧交通帶動高雄永續新局」。林欽榮表示，高雄在淨零的績效十分顯著，並打造出友善智能電動車輛發展的交通環境，且逐漸成的電動車產業鏈，高雄可望成為台灣國際輸出的新南向基地，助攻產業全球輸出。

這場「科技產業園區電電公會2023智能車科技論壇」今在高雄軟體科技園區登場，透過6場專題演講與討論，讓會員能應用台灣的產業優勢，在智能車產業上開創合作新契機。

本次論壇演講主軸在剖析電動車物聯網及智慧座艙，讓與會者得以瞭解發展機會所在。串接電動車與綠色能源，提前佈局未來，並將科技產業園區與城市科技發展緊密相扣，讓低碳、智慧成為高雄城市亮點。