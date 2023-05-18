「潮品集‧潮坊」擁有70年鎮店老滷，其中潮州滷鵝片是許多饕客難以忘懷的好味道。（潮品集．潮坊提供）

「蔥薑焗小龍蝦」嚴選活體波紋龍蝦入料，搭配上湯燜煮，讓老饕品嘗海鮮的原汁原味。（潮品集．潮坊提供）

「火焰風沙梅膏焗肋排」絢麗的桌邊服務秀澆淋白蘭地，尊榮感十足。（潮品集．潮坊提供）

「潮品集」曾榮獲百大餐廳票選三顆星的殊榮，是台北市指標性的人氣潮州餐廳，2022年底以「潮品集．潮坊」之姿進駐信義區百貨。（潮品集．潮坊提供）

為搶攻商務客，位於台北信義區的潮州菜餐廳「潮品集‧潮坊」，即日起推出「春季潮饗宴」午間商務套餐。套餐內含薑蔥焗小龍蝦、經典潮州滷鵝片、火焰風沙梅膏焗肋排等六品佳餚，不限平假日午間限定，原價1680元，6月30日前限時優惠1380元，現省300元。輕奢的價格，不論是商務人士開會用餐，或是想要來點儀式感的情侶，也能大啖經典潮州佳餚。

位於台北信義區的「潮品集‧潮坊」，前身是神旺大飯店「潮品集」，這個被稱為「東區潮菜霸主」的「潮品集」，相信許多老饕都不陌生。「潮品集‧潮坊」由來自香港的潮州料理名廚何炳木領軍，沿襲正統潮、粵手法演繹鮮活海鮮等精緻料理，除了經典的滷水，也提供多樣現撈新鮮海鮮食材入菜。

為滿足信義區上班族的多方需求，「潮品集‧潮坊」即日起推出「春季潮饗宴」午間商務套餐，套餐內含六品佳餚，包括經典佳餚「潮州滷鵝片」，精選4到5公斤的肥鵝，以70年終年不斷火的老滷滷製，肉質多汁滑嫩，細膩刀工片下0.3公分的鮮嫩鵝肉，蘸上特製鵝醋更是提味增鮮。

另一道「蔥薑焗小龍蝦」是套餐中令人眼睛一亮的菜色，以老母雞、金華火腿慢火細燉上湯72小時，嚴選新鮮活體波紋龍蝦加入精華上湯燜煮，Q彈小龍蝦海味十足。「火焰風沙梅膏焗肋排」則選用在地腩排，以潮州特有梅膏醬醃製、生炸至金黃，加入特製熬煮的酸甜醬汁，搭配桌邊服務秀澆淋白蘭地，入口散發淡淡酒香味，感受皮香酥脆、肉嫩甘甜滋味。套餐另享「潮坊美點心」、「上湯莧菜煲」、「芋泥西米露」，飯後還有時令水果，消費者不論是洽公開會或是一人用餐，皆能享受潮州美味。

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