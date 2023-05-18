面臨越來越多國家轉向本幣交易，美元在全球儲備貨幣的主導地位備受挑戰。但專家表示，美元地位不會改變，因為世界上的國家相對本幣，更加喜歡美元。另外，他也認為人民幣嚴格的限制，無法對美元構成威脅。

商業內幕報導，「SPAC之王」知名風險投資家、億萬富翁查馬斯（Chamath Palihapitiya）表示，儘管美元走弱，但仍能維持其主導地位。他說「美元地位不會改變，除了美國以外的國家都依賴美元，他們不想持有本幣。」

查馬斯的評論與他對美國支出的看法相呼應，也是對華爾街傳奇投資人米勒（Stanley Druckenmiller）的回應，後者警告失控的預算可能在未來造成嚴重的財政問題。

查馬斯坦言這確實會導致通膨貨膨脹，但不會終結美元霸權。

查馬斯表示，美元確實膨脹了，但美元購買力上升也驅動權力平衡傾向美國，因為所有其他國家突然發現有能力以較低的成本進口，使經濟情況略有好轉，而美元表現實際仍相當穩定。

查馬斯的觀點與近期對「去美元化」的分析吻合，許多分析提到美元被取代，例如人民幣，也就是金磚國家巴西、俄羅斯、印度、南非及大陸。此外，如印度、印尼等國家也計畫以本幣取代美元。

但查馬斯將去美元的擔憂形容為一個「巨大的空心漢堡」，指表象看似重要，實則毫無意義。其中他特別不認同人民幣是最大威脅，因為嚴格的貨幣限制，使其無法成為國際貿易的支柱。