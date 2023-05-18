房價居高不下，年輕人買房壓力破表。內政部長林右昌17日表示，現在年輕人買不起房，不是真的買不起，而是沒有規畫，或是想買的地點價格太高。這番說法引發網友討論炸鍋，有網友爆怒反問，「笑死人！房價炒成這樣，都是年輕人的錯嗎」，吸引近兩千人按讚認同，還有人直白翻譯「年輕人不是買不起房，是你能力不足」。

林右昌17日出席三三會5月份例會演講時表示，住宅問題是慢性病，要長期有藥醫，政府陸續推出補貼政策，只先開「緩解的藥」，減輕民眾住宅壓力，而不是針對住房問題的主要解藥，其中包括300億元租金補貼、165億元中低收入戶房貸支持方案等，解輕部分族群居住負擔。

林右昌說，不論是想買房或租房，政府都會給予支持，還鼓勵有意願買房的年輕人儲蓄，並直言「現在年輕人買不起房，政不是真的買不起，而是沒有規畫，或是地點與區位價格太高。」

林右昌談年輕人買房的說法，在Yahoo新聞頻道吸引逾2千則網友留言，很多人不以為然，紛紛回應「年輕人不想買房的真正原因是：自己都快養不起了，更不用想買房、成家、養小孩，看不到未來就活在當下，過一天算一天！」、「完全執政快8年了，社會住宅蓋幾戶？」、「房地產價格漲翻倍的到處都有，薪水漲翻倍的人僚僚可數！」、「永遠是選前畫大餅，選後先收大餅」。

還有網友表示「就是年輕人誰叫你選蛋黃區 乖乖的去偏遠地區你就買得起」、「不只年輕人買不起，中年人也買不起房子」、「又是何不食肉糜 不知人間疾苦的官員」、「所以怪到年輕人身上就對了啦。」、「年輕人月薪普遍在3萬5到4萬之間，還算頗高的位階。請你告訴我這個薪水可以買房？」

林右昌稍晚在臉書發文指出，部分人士針對他談及「年輕人不是真的買不起房」的說法，他認為年輕人要買房，應從地點跟區段規劃著手，才能降低負擔，並非外界有心人士解讀不知青年學子的生活壓力。

房市趨勢專家李同榮表示，林右昌與賴清德連兩天針對房價發言，立馬遭到轟炸，凸顯官方與年輕人認知上的落差，都會區年輕人只要聽到「不是買不起房」、「房價已經跌了」就立馬翻臉炸煱，反映低價市場房價目前根本鐵板一塊的事實。

李同榮表示，雖然林右昌上任後積極規劃儲蓄購屋，鼓勵年輕人購屋時依能力考量不必堅持地段，但現實上成屋低總價市場，因政策間接鼓勵投資峉與房東囤房，壟斷成屋低價交易市場與出租市場，造成供需嚴重失衡，年輕人買不起租不起。

「政府為了社宅的偽政績，企圖淹滅空屋移轉社宅政策的失敗，政策的偏頗造成租賃市場的炒作更加嚴重，進而影響低總價市場的供需，這才是真正的問題所在。」

李同榮說，他同意林右昌部長所提，住宅問題是慢性病，但慢性病不是市場失靈而是政策失靈，實際上解決住宅問題，要對症下藥，政府應建立長期、全面的住宅政策，在供給面、價格面和制度面，應兼顧產業健康發展，首要解決的是「租房」的問題，再解決「住房」的問題。