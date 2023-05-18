財政部強調，為防杜類似事件重演，已要求合庫金督導子公司調整新人招募程序，以委外公開招考為原則。

財政部也說明，該部是股權管理機構，無法實地查核，但針對合庫AMC與創投人事進用，以及合庫AMC出差旅費報支、承作高雄客運授信案涉關係人、放寬貸款資格及都更案集中高雄地區等四大疑義，已於4月25日函請合庫金查明。

根據財政部調查報告，人事進用爭議部分，合庫AMC案關人員均於2018年2月26日蔡見興任職後進用；同時，蔡見興之子也任職於合庫創投。相關人員雖是依「員工任用及敘薪辦法」辦理任用，但該辦法未有具體規範，導致有人員進用或升任是由蔡見興指示或交辦。

財政部表示，蔡見興用人任事未依事業經營所需，採公開甄選聘用具相關經驗或豐富學經歷的適當人選，未符事業健全發展，董事長逕行任用親信擔任要職，違反人事制度公平、公正、公開的基本原則，顯有不妥。

改善措施方面，財政部指出，相關人員處置部分，蔡見興已於4月25日請辭，其在合庫創投任職的兒子於4月26日提出離職申請並已生效；其餘人員採資遣方式，5月8日終止勞動契約。

為避免類似事件重演，財政部表示，已要求合庫金督導合庫AMC調整新人招募程序，將子公司新人招募程序人事進用以委託外部專業機構（例如台灣金融研訓院、證券暨期貨市場發展基金會等）辦理公開招考為原則。若自行徵才，應將職缺刊登於官方網站或人力銀行等公眾平台，並公告七日以上。

財政部表示，已責成合庫金全面強化所屬事業（包含轉投資事業）人事進用規範的完善妥適，以公開透明招聘及甄選流程為原則，明定任用人員職級與學經歷採計標準等具體作業規範及程序，杜絕私心任用的缺失。