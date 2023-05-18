SAP全球副總裁、台灣總經理陳志惟表示，高雄擁有緊密的產業聚落、完善的供應鏈及高素質人才，吸引許多國際大廠持續加碼投資。

他表示，近來國際法規及碳排標準，迫使企業正視ESG議題，高雄市政府擘劃2050淨零排放路徑，協助企業把握先機，實踐ESG與減碳成績，有目共睹。

陳志惟透露，未來，SAP將聯手高雄市政府展開系列合作，首先將於亞洲新灣區建設首座全球ESG研創中心，以「深耕台灣、賦能產業、接軌國際」三大戰略方向，助攻重工業者轉型永續智慧企業接軌綠色商機，並賦能產學研永續管理知識與技術，推動高雄從重工業大城，轉型成為淨零碳排模範智慧城市。

他說，根據IDC對全球C-level的一份調查指出，中大型企業在ESG軟體的年度支出費用，平均可達280萬美元，此次雙強聯手合作，預估可以為高雄相關市場帶來約9.8億美元（約為新台幣300億元）的規模經濟。

高雄市長陳其邁致詞指出，SAP是全球領導商，包含長春、李長榮都是其客戶，他剛就任市長時，業界對於淨零轉型大多仍在觀望，到現在大家急起直追、速度很快。

尤其歐盟CBAM、美國CCA碳關稅開徵在即，企業必須從原料、財務到產線等各方面，都需要碳管理解決方案，包含碳盤查、碳中和、DATA、驗證等，否則二、三年內將面臨很大問題，因此，SAP落腳高雄對未來淨零轉型非常重要，高市府一定會扮演最好的合作夥伴，並積極協助傳統產業進行相關轉型。

SAP全球ESG研創中心除助攻產業永續轉型外，將鏈結產官學界及在地夥伴，展示永續解決方案、服務與應用，建構大南方產業淨零加速器。並預計開設多元ESG課程，借助共學空間不定期舉辦教育訓練、研討會，將減碳理論轉化為商業實證方案，創造高價值訂單。同時規劃於大學院校開設學分課程、成立實習聯盟平台，提供教師創新教學資源，為台灣企業培育新一代永續人才。

高雄經發局長廖泰翔指出，面對歐盟CBAM今年10月份預申報與2027年正式實施的期程，高市府會與企業站在一起，全力協助企業先行盤點碳足跡與碳排放資料，推動高雄淨零和數位雙軸轉型，攜手業界龍頭在全球競爭中走在最前面，協助在地企業保持領先。