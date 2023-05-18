企業外派人才需求夯，外貿協會培訓中心(ITI)6月中旬將有150位學員畢業，今日(18)在新竹舉辦「國際企業經營班」人才媒合會，吸引鴻海、華碩、台新金控等近百家企業參與，提供908個職缺，現場徵才企業高達7成提供東南亞及印度職缺，其中業務、行銷、專案管理等三大類職缺占超過一半。

根據投審會統計，2023年第一季月我對新南向國家投資424億台幣，金額成長96％，近乎翻倍。外貿協會培訓中心表示，貿協國企班今年共有150位精通外語及經貿實務國際行銷人才要投入就業市場，在詢問企業參加媒合會活動意願時，短短一周即有超過百家廠商表達意願。

今天新竹媒合會，有60家參加現場洽談、安排458場面談，15家現場攤位展示，17家有線上徵才說明會。參與企業包括鴻海精密、華碩電腦、微星科技、遠東新世紀、致茂電子、台灣松下電材、中強光電、泰山企業等，其中台新金控、泰山企業為新增招募企業。總計提供908個職缺，包括業務、國際行銷和專案管理等職位。

這次國企媒合會徵才企業，有53％希望求職者具備東南亞語能力，其中又以泰國、越南及印尼語最多。以產業別分析，科技業者提供職缺佔比達47％，較去年成長，其次為傳統產業40％；以職缺性質來看，又以業務、行銷、專案管理等三大類職缺最多達52％。

宏全國際表示，連續10年每年都來培訓中心徵才，因為畢業校友不論是外語能力或經貿知識，皆相當符合該公司的期望，其中一位甚至已經擔任東南亞副總經理。

今日參加媒合會的其中一位女性學員表示，她在倫敦大學畢業成為營養師後，選擇參加培訓中心辦理的一年期經貿實戰組，就讀後英語能力提升，也強化了原本不熟悉的經貿實務課程領域，期望未來能進入生技公司工作。