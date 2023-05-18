今（18）日下午17時許國道3號北向61.5km大溪路段發生2車事故，因正值下班時間，事故造成車潮嚴重回堵，事故是一輛大貨車追撞小客車，小客車被撞後呈現90度，影像內側2車道通行，至於車禍發生原因還待警方調查釐清。