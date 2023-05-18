紫爆！國道3大溪段車禍 2車追撞呈90度占2車道 18:152023/05/18 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 紫爆！國道3大溪段車禍 2車追撞呈90度占2車道。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（18）日下午17時許國道3號北向61.5km大溪路段發生2車事故，因正值下班時間，事故造成車潮嚴重回堵，事故是一輛大貨車追撞小客車，小客車被撞後呈現90度，影像內側2車道通行，至於車禍發生原因還待警方調查釐清。 台中廂型車佔用斑馬線「作勢撞路人」 網怒轟：蓄意謀殺 林口男酒醉強抱男學生 警3小時鎖定犯嫌逮捕送辦 汐止火車站廣場石椅被燻黑 嫌遭逮稱：想煮泡麵 #2車 #90度 #小客車 #事故 #紫爆 也許您會感興趣 推薦閱讀 上班族注意！國1林口交流道「2車追撞」車流回堵中 07:542023/05/18 社會 哈利梅根控狗仔「災難式飛車追逐」 警方、小黃司機駁：誇大了 15:502023/05/18 國際 台中女駕駛「內線超狂鬼切」 外送騎士慘遭撞倒地 15:212023/05/18 社會 YouBike周轉率達新高 北市府明年擬購電輔車 14:392023/05/18 生活 桃園蘆竹炫YA農遊季登場 機捷「這站」有免費接駁車 15:592023/05/18 生活 高鐵座椅要有插座了！耗資277億採購新世代列車 交車時機曝 17:532023/05/18 生活 心儀女上別人車單戀男尾隨被發現 車窗慘被砸碎 13:082023/05/18 社會 汽車股續飆漲 和泰車登傳產股后、汎德永業漲逾7.2％ 15:232023/05/18 財經 騎士不想卡車陣 逆向跨越雙黃線搶快險撞警 12:042023/05/18 社會 桃園廢機車停車格未警示就開單 民怒批地磚陷阱 17:262023/05/18 生活 《光電股》車用+衛星 乙盛-KY力拚今年獲利維穩 08:082023/05/18 財經 苗栗火車頭園區建置計畫 工程進度已達7成1 13:212023/05/18 寶島 光頭男無照毒駕車禍 竄逃再釀2死1傷 遭逮冷血吐：又要進去了 12:552023/05/18 社會 男友不回同居處 女暗夜率眾瘋狂砸車全都錄 09:392023/05/18 社會 公車搶黃燈撞飛騎士 乘客頭砸零錢箱爆血！驚悚畫面曝光 17:172023/05/18 社會 日盛投信：汽車電動化趨勢明確 相關供應鏈有看頭 17:142023/05/18 財經 《汽車股》TOYOTA Sienta引擎室滲水？和泰車這樣說 16:492023/05/18 財經 電電公會科技論壇登場 聚焦智能車發展商機 18:212023/05/18 寶島 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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