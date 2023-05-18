上櫃電機股磨床大廠福裕首度跨足建設，位於台南市歸仁區武東段基地今（18）日舉行動土典禮，主打高質感精品宅與低碳綠建築，更與台灣清水模大師毛森江與地景美學景觀建築師吳書原強強聯手，預計規畫地上14樓、地下3樓的產品，總戶數326戶，全案預計115年完工。

上櫃電機股磨床大廠福裕首度跨足建設，位於台南市歸仁區武東段基地今（18）日舉行動土典禮。（柯宗緯翻攝）

該案位於高速鐵路台南車站特定區，擁有沙崙智慧綠能科學城、三井OUTLET及大臺南會展中心等重大建設，未來極具發展性，同時也是目前區域推案中唯一擁有80米林蔭大道綠海視野並與萬坪公園為鄰的住宅大樓。

為打造舒適放鬆的森質宅，建築設計由屢獲建築相關獎項的台南知名大磊聯合建築師事務所謝志雄總監操刀，並特別邀請擅長創造溫潤靜謐空間的毛屋建築設計師毛森江先生規劃公設設計；以地景美學受到國內外注目的景觀建築師吳書原設計中庭景觀，以「家」、「自然」、「愉悅放鬆」為核心訴求，讓回家成為療癒心靈的一大享受。

福裕武東案位於台南高鐵特區低密度高級住宅區，與萬坪綠地為臨，舒適宜居。（柯宗緯翻攝）

「福裕事業(股)公司武東案」為台南高鐵特定區站區西側第1個大型開發的高樓建案，福裕副董事長董上裕指出，本案基地位於台南高鐵特區低密度的高級住宅區內，有沙崙智慧綠能科學城及三井OUTLET購物中心等區域優勢，也是該區難得擁有80米林蔭大道豪宅景觀與萬坪公園綠地的住宅大樓。

該案預計規畫地上14、地下3樓的產品，總戶數326戶，格局為2~3房，坪數19~31坪。建築設計由大磊聯合建築師事務所謝志雄總監操刀，為簡約洗鍊的白色建築，同時因本案基地面對高鐵大道及公園綠地，為很難得的全街廓開發。