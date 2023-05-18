本味誠現濃可可酥以優質天然奶油，搭配醇黑高脂可可粉，順口不厚膩，創造多層次的美味沉浸式體驗。（宏亞食品提供）

Nespresso以創新雙重過濾技術打造手沖感咖啡，即日起，兩款具有截然不同香氣的咖啡隆重登台；時尚洗鍊風格的高階機種CitiZ Platinum咖啡機同步亮相。（Nespresso提供）

Nespresso手沖感咖啡採獨家「雙重過濾」創新設計，在家輕鬆享用手沖咖啡口感。（Nespresso提供）

旅遊需求復甦強勁帶動出遊潮興起，迎接即將來到的端午連假及暑假旅遊旺季，精緻手工感歐風餅乾「蜜蘭諾-幸福歐風系列」、「本味誠現-濃可可酥」訴求讓家人出遊擁有滿滿的幸福感。出遊前想先來杯咖啡充電，Nespresso一次推出兩款手沖感咖啡膠囊，以截然不同的豆種與烘焙法，為咖啡愛好者提供更多元口味與專業口感的品鑑體驗。

以巧克力與烘焙餅乾起家的77，不但有家喻戶曉的「77乳加」和「新貴派」，現推出彷彿身歷歐洲午茶店的蜜蘭諾「幸福歐風系列」，包含黑白巧雙重奏、香草可可奶油餅和濃厚可可酥，「黑白巧雙重奏」彷如融雪一般的白巧克力，鑲嵌在香濃的可可餅乾中，小巧入口；「香草可可奶油餅」則使用昂貴的法國進口香草籽醬，讓這風味豐富的食材與濃郁奶油、香濃可可調和出恰如其份的黃金比例；以77％濃郁可可膏打造黑巧餅體的「濃厚可可酥」，先披覆上一層輕巧的黑巧克力外層，再淋上香濃的可可醬，層疊融合出三層不同風味可可的極致濃郁。

觀察到台灣民眾對於甜薄餅乾的喜愛，本味誠現「濃可可酥」則直接體驗100％無添加，僅用5種原料的單純美味，讓消費者有更多的選擇。除了既有經慈悅純淨標章認證的「牛奶餅」、「乳酥餅」和「穀香燕麥餅」之外，最新推出的「本味誠現濃可可酥」，就化繁為簡，嚴選醇黑可可粉、頂級天然奶油，和麵粉、蔗糖、食鹽等5種原料，並堅持0香料、0色素、0防腐劑的本心，冀望帶給所有消費者「簡單、天然、透明」的安心食用餅乾。

為了讓喜愛清爽口感的手沖咖啡愛好者，在家也能輕鬆享受職人級手沖咖啡味覺體驗，瑞士頂級咖啡品牌Nespresso以創新雙重過濾技術打造「手沖感咖啡(Filter Style)」。即日起，兩種具有截然不同香氣的咖啡膠囊─花香調「手沖感咖啡-圓潤溫和」（建議售價：240元，單條十顆裝）、煙燻香「手沖感咖啡-醇厚濃郁」（建議售價：240元，單條十顆裝）登台，完美復刻專業手沖咖啡清爽卻層次豐富的口感。即日起至6月5日，凡購買100顆膠囊，即可獲得一組專家盲測品鑑組(7入)；購滿150顆膠囊，再贈咖啡抵用金300元。

針對喜歡變換口味、體驗不同咖啡風味的消費者，Nespresso也同步推出包含兩款全新手沖感咖啡與6款環遊世界咖啡系列的 「香醇大杯咖啡組合100顆裝」禮盒（建議售價：2220元），邀請消費者從義式濃縮、美式咖啡到手沖口感，探索不同咖啡的美好舌尖體驗。

與新款手沖感咖啡同步亮相的，還有Nespresso CitiZ系列新機「CitiZ Platinum不鏽鋼金屬色」（建議售價：9600元）。CitiZ Platinum咖啡機以高階機種定位出發，除了使用經典19Bar高壓萃取技術，時尚洗鍊的金屬色澤設計，更能為居家增添都會風尚氣息；濃縮咖啡(Expresso)、大杯咖啡(Lungo)、美式咖啡(Americano)、特大杯美式咖啡(Americano XL) 等四種咖啡杯量選擇，滿足消費者多元咖啡飲用偏好。