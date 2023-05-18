雲林縣警察局統計，今年2至3月，雲林縣內金融機構及超商成功攔阻民眾遭詐騙22件，攔阻金額達722萬4020元，其中攔阻件數以中國信託商業銀行斗六分行4件最佳；攔阻總金額以國泰世華商業銀行斗六分行235萬元最佳，縣長張麗善18日頒發感謝狀給有功人員，透過公開表揚，強化全民打擊詐欺犯罪的信心。

縣警局表示，分析22件攔阻案件，其中攔阻件數以中國信託商業銀行斗六分行攔阻4件最佳，國泰世華商業銀行斗六分行及台灣銀行斗六分行各攔阻3件次之；攔阻總金額以國泰世華商業銀行斗六分行235萬元最佳，台灣銀行斗六分行148萬4020元次之，台灣土地銀行斗六分行80萬排名第3。

縣警局局長林故廷指出，配合行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」推動，已規畫「金融機構及超商攔阻詐騙工作強化作為」，並將於近期召開「防制詐欺聯防網絡座談會」，藉由加強與金融機構及超商間的聯繫，強化行員落實關懷提問，店員攔阻詐騙及辨識車手身分。

林故廷說，攔阻詐騙有賴行員及店員主動關懷提問，即時察覺異常，通報警方到場協助攔阻民眾受騙，希望藉由各種活動與作為，建立共同打擊詐欺的意識，防制並攔阻詐騙，減少民眾財產損失，達到「預防為先、偵防並重」目的。