「日劇女王」深田恭子長相甜美、氣質清新，15歲時跟金城武合演愛情劇《神啊！請多給我一點時間》走紅，至今仍為一線女星，2018年底她跟年賺超過200億(約44.6億新台幣)的不動產公司老闆彭本宏之熱戀，感情動向備受關注，近日被拍到左手無名指戴著豪華鑽戒的照片，據日媒報導，雙方已見過家長，今年將步入禮堂。

深田恭子2021年5月罹患「適應障礙症候群」，全面暫停演藝工作，期間一直有男友彭本宏之陪伴，經過長達一年半時間才復出。根據日媒《Friday》報導，現年40歲的她，最近出席中田英壽主辦的活動，與秋元康、城本優、渡部篤郎等藝人同場品酒，以休閒打扮現身，其實一身行頭破表，鞋子要價10萬日幣(約新台幣2.2萬元)，戴在左手無名指的鑽戒，據了解市價高達數百萬日幣。

隨後彭本宏之趕到會場，兩人心照不宣地眉來眼去，感情相當好，但其實因深田恭子酗酒問題，男方曾在街上大吼「分手吧」，自此分手傳聞鬧得沸沸揚揚，甚至傳出彭本宏之將數十億日圓股票當作分手費，送給深田恭子，再加上在記者會對是否結婚的提問，竟脫口「我已經報恩了」，再度引起結束戀情的討論。

根據知情人士表示兩人確實一度分手，但後來深田恭子改變生活方式，又重新走在一起。目前的彭本宏之專心經營公司，今年3月在美國上市，年銷售額超過200億(約44.6億新台幣)，感情方面也很穩定，據了解雙方皆見過家長，待公司達成一定成就，將會步入結婚殿堂，估計今年之內完成終身大事。

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