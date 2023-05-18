▲基隆區的高級中等學校完全免試入學18日放榜，圖為海大附中撕榜登記同學。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

第112學年度高級中等學校完全免試入學，於18日公告放榜結果。基隆區今年報名學生總計有1028人，錄取人數計有978人，總錄取率為95.14％，學生可至各招生學校網站查詢錄取結果。基隆市政府教育處提醒，透過免試入學管道錄取的學生，務必於6月15日上午9時至11時到各招生學校完成報到手續。

教育處表示，112學年度基隆區高級中等學校試辦學習區完全免試入學，共有13所公、私立學校參與，國立基隆商工及國立海大附中採現場撕榜方式辦理分發，其他學校錄取方式則以單一學校單一科別志願公告錄取。

教育處長劉美蘭處表示，學習區完全免試入學管道雖不採計國中教育會考成績，但採用條件式發放入獎學金制度，完全免試入學學生仍應參加國中教育會考，透過國中教育會考之學力檢定機制，確知學力狀況。

另外，完全免試入學錄取的學生，可以在報到前利用「基隆市12年基本國教資訊網」或學校網站，查詢錄取學校相關資訊，對學校課程特色及未來進路可以有更進一步的認識。

教育處提醒，參加完全免試入學管道錄取的學生，務必於6月15日上午9時至11時到各招生學校完成報到手續；學生如未獲錄取心目中理想的學校，後續還有基隆市優先免試入學及基北區免試入學等管道可以選擇，各國中學校將於5月29日起陸續受理應屆畢業生集體報名；基隆市優先免試入學將於6月16日中午12時公告錄取名單，基北區免試入學則於7月11日上午11時公告錄取名單。