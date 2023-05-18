許多人去宜蘭旅遊時，都會去宜蘭最大的流動夜市「清溝夜市」品嘗小吃，然而近年來該夜市卻因人車爭道、亂倒廢油等問題引發民怨。對此，冬山鄉長林峻輔今（18）日表示，清溝夜市會勘後仍未能符合標準，即日暫停營業至6月14日，消息一出，讓不少在地人深感認同，直說：「住在附近的居民下班後有家歸不得，已經快瘋了」。

冬山鄉長林峻輔今日傍晚在臉書粉專發文指出，清溝夜市從民國101年成立，至今已經是宜蘭最大型的流動夜市，不過也伴隨而來不少交通、環境問題，在地居民多年來都向公所要求，希望夜市能夠更妥善管理，遺憾的是，時至今日仍有部分攤商不願配合。

這些攤商不僅在紅線路口營業，甚至還將廢油殘渣隨意排放到路旁的水溝裡，林峻輔指出，今日公所和蘭陽夜市團前往清溝夜市會勘後，發現仍然不符合公所的要求，被傾倒廢油的水溝發出陣陣惡臭，因此，蘭陽夜市委員會將先行進行內部簡評改善，即日起至6月14日，共計4周暫時停止營業。

對此，網友留言回覆，「昨天才去，人車爭道越來越混亂，的確需要調整」、「夜市生意興隆是好事，但住在附近的居民下班後有家歸不得，有事出不了門，已經快瘋了」、「停車問題也要處理一下，光明路整個塞爆，清溝路前段也都停到人行道上，為了自己方便造成他人不便」、「很多人都會騎機車、電動車進來逛街，有點危險，希望這方面也能改善」。