ABSOLUTE 3x3聯盟為國內唯一獲得國際籃球總會(FIBA)認證及教育部體育署大力支持之聯盟，是目前台灣三對三籃球賽事最高殿堂，自2020年起於國內舉辦聯盟賽，今年邁入第四屆賽事亦獲得富邦人壽冠名贊助，期待透過企業資源與力量，強化國內三對三籃球運動推廣力道，並協助國內籃球好手挑戰國際舞台參賽資格。

富邦人壽總經理陳世岳表示，今年企業冠名贊助ABSOLUTE 3x3聯盟賽，攜手聯盟積極協助國內籃球好手爭取亞、奧運等國際賽參賽資格，也樂見看到更多企業及知名選手投入，甚至有外籍球員參與，比賽更精彩可期與國際化，希冀透過企業投入與多元宣傳管道，得以提升三對三籃球運動之關注度，以及品牌持續推動全民運動風氣之正向影響力。

除此，富邦人壽致力推廣國內籃球文化，長期深耕不同層級與族群以多元方式推動籃球運動與健康促進議題，在大專籃球領域，已連續第七年冠名贊助「富邦人壽UBA大專籃球聯賽」，亦連續第八年舉辦「富邦人壽勇士系季冠軍盃」，為大專系隊打造大專素人籃球的最高殿堂，同時也長期支持台北富邦勇士籃球隊、首創業界健康促進理念之LINE主題帳號「富邦人壽健康邦」，倡議籃球活動與健康運動。

2023富邦人壽ABSOLUTE 3x3聯盟賽，持續結合城市行銷於六都等地知名景點舉辦，首戰特別與屏東黑鮪魚文化觀光季結合，將於6月於屏東大鵬灣展開，後續將至台中、高雄、台北、台南、新北、桃園等7個城市進行8回合賽事，每回合依FIBA 3x3賽事模式進行，讓選手熟悉賽制與形式之外，更能在不同環境條件下皆能大展長才。

本季共有25支隊伍參賽，男子組12隊、女子組13隊，其中包括中華民國籃球協會為增加亞運及U18培訓代表隊的實戰經驗，籌組男女各2支亞運培訓隊及將前往匈牙利參加FIBA3x3 U18世界杯的中華女子代表隊參賽，除有國家隊入列，各隊好手實力不容小覷，男子組有UBA公開一級亞軍桃園健行科大、陽明山中國文化大學、台中柏釧台體，南台灣籃球137體系助陣的高雄旗津造船者、外籍球員佔一半的台北戰馬、聯盟翹楚台中夢想家青年隊、元老球隊台南DEUX野獸、整軍待發的高雄肯塔基美語、延攬前國手陳順詳的桃園SHOP.COM及2022年度冠軍台中宏佳火雞隊。

女子組有代表參加2020東奧3x3資格賽的林仙芳領軍的新竹瑞迪、WSBL中華電信、台電職業隊伍，大專隊伍有今年UBA公開一級的屏東美和科大、北市大則以台北全龍及台北寰瀛法律報名兩隊參賽，小港高中校友組成的高雄洣濃面紙。

2023富邦人壽ABSOLUTE 3x3聯盟賽，男子組1至4回合及5至8回合將各產生1支隊伍參加FIBA 3x3最高等級的大師賽，另年度前4名之隊伍將取得ABSOLUTE 3x3在10月份舉辦的「FIBA3x3台北挑戰賽」。富邦人壽與ABSOLUTE 3x3聯盟皆期待透過國內最高層級之富邦人壽ABSOLUTE 3x3聯盟賽，挖掘更多三對三籃球傑出好手，為國家代表隊注入優秀的籃球人才資源，以代表國家隊出征並於國際賽場提升知名度。