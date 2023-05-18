為擴大搶疫後赴香港旅遊商機，香港旅遊發展局攜手五福旅遊、可樂旅遊、吉帝旅遊、易遊網、東南旅遊與雄獅旅遊合作，於5月26-29日舉辦的台北國際觀光博覽會中設「香港館」，並以破盤價強力促銷赴港旅遊行程，香港自由行套裝三天二夜或四天三夜只要7,888元起（未稅），香港迪士尼樂園三天兩夜專案，含主題酒店住宿及樂園門票也只要9,888元起（未稅），6月10日至9月28日期間出發，六家旅行社並加碼推出「國泰航空機票買一送一」大促銷，港旅展希望藉此帶動台灣赴港旅遊熱潮。

根據統計。今年1-4月訪香港旅客大約有731萬人次，其中台灣客約18萬人次。而4月訪港旅客數字為289萬人次、較3月增加18％，台灣客6.2萬人次，約恢復到疫情前同期40％。

疫情前台灣每週飛香港航班大概有400航班，疫情期間大幅減班，如今解封現今大約每周212班，約為疫前一半。香港旅遊發展局預估，隨著航空運能逐漸回溫，香港旅遊業會逐步復甦，訪港旅客人數會逐步上升。

台北國際觀光博覽會期間，香港旅遊發展局與6家台灣旅行社合作促銷的行程都「殺很大」。如易遊網每人7,888元起就可以選擇灣仔新開幕的夏利酒店，雄獅旅遊包裝油麻地逸東酒店三晚，四天三夜每人也是7,888元起。五福旅遊則是安排維港凱悅尚萃酒店，不但平日升等全海景房，還加送迎賓飲料、港鐵全日通及香港上網卡，每人8,888元起。

可樂旅遊的香港迪士尼樂園專案，含主題酒店、二日門票、每人一次酒店早餐、迪士尼尊享卡（快速通行證），最特別的還包含參加迪士尼氣球魔法班，四人一室，原價16,888元起，旅展每人現折3,000元，只要13,888元起。吉帝旅遊則有香港雙樂園專案，四人一室入住沙田麗豪酒店，含香港迪士尼樂園及香港海洋公園門票，每人9,888元起。

針對親子家庭，香港迪士尼樂園的專案優惠，多家業者也以香港迪士尼樂園為主推出各式含主題酒店住宿二晚及二日樂園門票的套裝行程， 四人成行原價每人13,500元起，旅展期間搭配國泰航空機票買一送一優惠，每人只要9,888元起。

東南旅遊鎖定雙十連假特別推出雙十限定出發，四人一室入住荃灣西如心酒店，雙十出發保證有位，每人12,888元起（未稅）。而雄獅旅遊看準今年香港跨年熱潮，更在旅展搶先推出12月30日連假出發，三天兩夜早去晚回，入住香港都會海逸酒店，並安排在酒店行政貴賓酒廊欣賞跨年煙火，每人搶先預購價16,999元起（未稅）。

旅展期間，包括大巴士的敞篷雙層巴士九龍夜遊行程、昂坪360來回纜車票、K11集團的沉浸式數碼藝術博物館ARTE MUSEUM也都有提供門票買一送一優惠。另外只要在旅展購買香港海洋公園或水上樂園電子門票，就送港幣50元紀念品店購物禮券。