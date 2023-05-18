台股延續強勢表現，重回16,000點大關，大盤指數終場收16,101.88點，上漲176.59點，成交量2,885.45億元，三大法人買超420.44億元，外資及陸資大舉買超295.83億元。外資賣超台股並匯入，助攻新台幣反彈，收復昨日貶值幅度，早盤最高一度升抵30.73元，終場匯價回到30.7元價位。

根據央行統計，美元指數小漲0.15％，18日主要亞幣升貶互見，日圓及人民幣持續下挫，各自貶值0.6％、0.44％，其餘則普遍反彈，蟻韓元升值0.22％最強，其次為新台幣升值0.17％、新加坡幣升值0.03％。

匯銀主管分析，早盤隨著台股大漲，外資買股且早盤大舉匯入，帶動新台幣一舉重返30.7元價位，且午盤後外資匯入並未停手，加以出口商拋匯賣美元助陣，新台幣升幅擴大，從盤初一路偏升至收盤。

對於新台幣是否出現反彈契機，匯銀主管指出，外資熱錢動向還是關鍵，由於人民幣及日圓走疲，主要亞幣要大幅反彈也難，加上市場對於年底前不會降息的預期加深，美元指數將持續獲支撐，新台幣短線仍偏弱，往31元整數價位靠攏的方向未改變。

匯銀主管表示，人民幣持續疲弱，18日離岸人民幣再度貶破7，反映大陸經濟數據不如市場預期，後續成長動能有隱憂，加深市場對於大陸維持寬鬆的看法，而日本央行也持續寬鬆政策，利差因素下，預料人民幣及日圓短線仍是偏弱。