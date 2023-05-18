英國前首相特拉斯今天拜會副總統賴清德，總統府表示，蔡英文總統也將於明（19）日上午，於總統府接見訪問團，就雙方共同關注之議題深入交換意見。期盼透過此次面對面交流，雙方持續攜手強化全球民主韌性，為印太區域安全及台海和平穩定共同努力。

總統府發言人 Kolas Yotaka表示，總統府誠摯歡迎英國前首相特拉斯訪問台灣，此行為特拉斯首度訪台，這也是繼柴契爾夫人來訪之後，時隔27年再度有英國前首相訪問台灣。兩位前首相不僅是民主、自由價值的支持者與推動者，也是全球女性民主領袖的典範。

她說，特拉斯在擔任外相期間，多次在國際場域為台灣發聲，展現對台灣的堅定支持。而在卸任首相職務後，也持續關注台海及區域議題，力挺台灣的民主自由。對此，總統府再次表達感謝之意。

Kolas 表示，台灣與英國共享自由、民主、人權等普世價值，期盼透過此次面對面交流，雙方持續攜手強化全球民主韌性，為印太區域安全及台海和平穩定共同努力。