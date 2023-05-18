摩爾多瓦總理雷奇安(Dorin Recean)週四表示，議會已經決定退出俄羅斯主導的獨立國家協會(Commonwealth of Independent States,CIS)，同時也不再接受俄羅斯的天然氣或電力。並希望歐盟能夠加速辦理摩爾多瓦的申請，儘快加入歐盟。

雷奇安在安全會議中表示，摩爾多瓦在俄烏戰爭爆發後，決心不再依賴俄羅斯的資源，現在已逐步擺脫俄羅斯的天然氣與電力，技術和商業上，都融入了歐洲能源網路。

同時，摩爾多瓦總統桑杜(Maia Sandu)在接受法新社採訪時表示，摩爾多瓦希望快一點加入歐盟，以抵禦來自俄羅斯的威脅。「我希望在未來幾個月內，歐盟能夠開始受理摩爾多瓦入盟的討論。」

摩爾多瓦人口僅260萬，緊鄰烏克蘭與羅馬尼亞。在俄烏戰爭期間，曾有一枚烏克蘭的S-300飛彈掉落在摩爾多瓦，也受到戰火的波及。

6月1日，摩爾多瓦將要參加首次「大歐洲峰會」，這是去年創建的一個新論壇，匯集了所有27個歐盟國家，和20個歐盟鄰國，商討歐洲重要事務。這場會議將將成為摩爾多瓦爭取成為歐盟候選者的機會。

桑杜說，加入歐盟，是避免摩爾多瓦成為俄羅斯下一個戰爭目標的唯一有效方案。

摩爾多瓦內部還有一個前蘇聯遺留的勢力區，稱為「德涅斯特河沿岸」，當地的俄軍在1991年蘇聯解體後仍不願撤離，一直駐紮至今。

她說：「俄羅斯將在未來幾年，仍然是歐洲不穩定因素，我們需要保護自己。」

與烏克蘭不同，摩爾多瓦國小人少，能夠相對容易地融入歐盟。但他們也面臨著許多挑戰，包括法治與民主標準必須提高到歐盟認可，特別是在打擊腐敗方面。

其脆弱的經濟、能源安全和內部有3萬親俄人口的德涅斯特河沿岸問題，也都需要解決。

桑杜說：「我們正在努力和平解決衝突，一直在呼籲俄羅斯撤出他們的非法駐軍。」