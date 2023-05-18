2024巴黎奧運女足亞洲區第2輪資格賽今天抽籤分組出爐，分到A組的中華女足將於10月下旬遠征澳洲，同組對手還有菲律賓、伊朗，取3個分組第1與戰績最佳的分組第2晉級第3輪。面對去年將中華隊擋在亞洲盃4強門外的菲律賓，將是能否出線的關鍵戰役。

中華隊上月在首輪資格賽連勝地主黎巴嫩與印尼，昂首晉級，第2輪加入北韓、日本、澳洲、中國大陸、南韓等去年底亞洲排名前5的強隊參與分組抽籤，位於第2檔次的中華隊與澳洲同組，籤運尚可，只是菲律賓也不容小覷。

菲律賓的本土陣容不足為懼，但去年初在印度亞洲盃大打徵召牌，陣中有18名國腳出生於美國、1人出生於英國，結果8強和中華隊以1比1打入PK戰，最終以4比3勝出，晉級亞洲盃4強也首度殺入世界盃。

中華隊屆時對菲不但要討回亞洲盃的一箭之仇，也攸關晉級，畢竟同組澳洲屬於A級強隊，與菲之戰可能決定分組第2。而顧及跨組比較戰績，中華隊除要勝菲，即便贏不了澳洲，失球數也要控制。

本輪資格賽最可怕的「死亡之組」是B組，大陸、南韓分居1、2檔次，第3檔次中排名最高的泰國抽到這組，更扯的是作為直進第2輪的種子隊北韓，因為新冠疫情期間「鎖國」不參加國際賽，目前沒有世界排名排在第4檔次，正好分到B組湊熱鬧。B組賽事將於大陸進行。