澳大利亞外交部長黃英賢訪問馬尼拉，18日會見菲律賓外長馬納羅。據新加坡聯合早報網報導，黃英賢表示，在南海水域局勢日益緊張的情況下，澳洲將提供無人機設備和訓練，以提高菲律賓的海上能力。

黃英賢稱，澳洲將向菲律賓海岸防衛隊提供技術。她在共同記者會上說：「菲律賓是澳大利亞重要、長期的安全夥伴，鑑於我們地區戰略環境的變化，我們正在緊密合作。」

在美國與中國競爭加劇的背景下，澳洲和菲律賓正在加強兩國之間的關係，同時也尋求在兩個大國之間作出平衡。黃英賢4月表示，印太國家反對讓它們的未來「被一個大國左右」，並警告稱華府和北京之間的戰略競爭需要「負責任」地加以管理。

菲律賓總統小馬可仕5月初在華府與美總統拜登會晤，拜登稱美國對菲國的防禦承諾「堅若磐石」（ironclad），這涵蓋馬尼拉在南海所面臨的中國壓力。小馬可仕則強調美國作為菲國唯一條約盟友的重要性。會後，據白宮網站發布的美菲領導人聯合聲明，拜登和小馬可仕強調要「堅定不移地致力於南海的航行和飛行自由，以及尊重各國在其專屬經濟區內符合國際法的主權權利的重要性。」

美菲兩國總統還「重申維護台海和平穩定的重要性」，稱「這是全球安全與繁榮不可或缺的要素」。聲明又指出，在太平洋地區（包括南海）對菲律賓武裝部隊、公共船隻或飛機的任何武裝攻擊，都將觸發美國在1951年《美菲共同防禦條約》第4條所作出的協防承諾。白宮方面並宣布向菲方移交3架C-130運輸機和4艘巡邏艇。