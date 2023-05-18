保外就醫的前總統陳水扁18日下午應邀到東吳大學「講演」，台中監獄副典獄長洪勝雄表示，中監基於醫囑認為參加此活動，有助病情而核准。國民黨立委王鴻薇對此質疑，陳水扁帶著有事需就醫沒事趴趴走的特異體質，肆無忌憚羞辱我國保外就醫制度，而相關單位竟都配合執行，堂堂政府機關尊嚴蕩然無存，傷害國家公信力。質疑乾脆直接保送讓阿扁再戰總統？台中監獄真的知道自己在說什麼嗎？司法尊嚴到底在那裡？

台中監獄副典獄長洪勝雄針對陳水扁演講一事表示，扁方面數週前即提申請，中監基於醫囑認為參加此活動，有助病情而核准。至於是否符合中監過去要求扁遵守的「不進入會場、不上台、不演講」等「五不」原則？醫囑是否已凌駕在五不之上？洪勝雄回應表示，還是尊重專業醫囑。

「最強保外就醫罪犯陳水扁！中監真的知道自己在說什麼嗎？」王鴻薇今(18日)在臉書發文提到，陳水扁近期才剛喜獲34次保外就醫展延，沒想到，今下午就參加東吳大學演講，而且台中監獄居然還表示，經醫囑判斷認為陳參加「這類活動」對病情有助，予以准許。「我看陳水扁參加總統選舉也很有利病情，不曉得台中監獄怎麼看？」乾脆直接保送讓他再戰總統？台中監獄真的知道自己在說什麼嗎？

王鴻薇直批，身為台灣最強保外就醫罪犯的陳水扁，帶著有事需就醫沒事趴趴走的特異體質，一路以來肆無忌憚的羞辱我國保外就醫制度，而相關單位，也都配合執行，堂堂政府機關，讓自己的尊嚴蕩然無存，更是傷害了國家公信力。

王鴻薇質疑，陳水扁近期動作頻頻，上凱道替兒子請願，找吳淑珍開直播喊冤，還說全台灣對不起他們家，如今準備參加東吳大學演講，就問哪個罪犯保外就醫生活如此多采多姿？下一步要不要校園巡迴演講？要不要再出來選總統？司法尊嚴到底在那裡？