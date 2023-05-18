曾經是全球最大郵輪「鐵達尼號」，1912年處女首航撞上冰山沉沒，至今已經過111年。最近技術人員首次運用高科技數位掃描技術，呈現出整艘船的3D影像，有望協助釐清當年沉船的事發經過。

綜合英國廣播公司（BBC）、《衛報》報導，自從1985年鐵達尼號的殘骸被發現以來，研究人員已經進行了大規模探索，但由於沉船的體積過於龐大，於是從2022年夏天開始，深海測繪公司「麥哲倫」（Magellan Ltd.）和製片公司Atlantic Productions展開一項計畫，利用水下探測器從各角度進行攝影，再透過拍到的70多萬張照片進行掃描，製作出逼近真實效果的3D圖。

Two underwater robots, named 'Romeo' and 'Juliet,' gathered data from the Titanic wreck site in 2022 to help create this full-size 3D model of the iconic sunken ship pic.twitter.com/ILkQVoSaDu — Reuters (@Reuters) May 18, 2023

這項計畫的負責人、麥哲倫公司資料管理員塞弗特（Gerhard Seiffert）說，這是他參與過最大的水下掃描計畫。「它的深度接近4千公尺，這是一大挑戰，現場還有海流經過，此外我們也不能接觸船隻，免得造成破壞。」

「另一個挑戰是每一平方公分都要測繪，包括平凡無奇的部分，例如殘片現場的泥土，但這些有助於填補有趣物體之間的空白。」

掃描的結果不僅呈現了沉船的規模，也包含一些小細節，像是其中一個螺旋槳上的序號。長期研究鐵達尼號的歷史學家史蒂芬森（Parks Stephenson）表示，他第一次看到3D影像時，整個人「驚呆了」：「出現在眼前的是整艘沉船的真實情況。」

而鐵達尼號撞上冰山沉沒的謎底，可能就藏在其中，「它是否像電影裡呈現的那樣，沿著右舷撞上了冰山，我們還不清楚——也可能是船底撞擊冰山擱淺。」專家們知道，隨著時間的推移，海水鹽分與微生物的影響，鐵達尼號的殘骸正逐漸分崩離析，而最新的掃描影像將有助他們加快腳步，找出當年那場海難的真正原因。