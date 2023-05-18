耳朵顏色也能透露身體健康訊息！中醫師陳曉萱指出，體質虛寒容易怕冷、過敏的人，耳朵顏色會呈現偏白色，這類人也容易感冒；呈現發紅灼熱，則代表身體可能在發炎；如果是呈現黑青色或是黃色，恐怕是腎臟或肝臟出了問題。

中醫師陳曉萱在《健康2.0》節目中表示，中醫會用望、聞、問、切等四診來診斷疾病，耳朵可作為反映身體狀況的指標。她表示，像是有些人比較怕冷或是容易過敏，早上噴涕、流鼻水不斷，屬於虛寒型體質者，耳朵會呈現偏白色，這類人往往也容易感冒。

其次，陳曉萱說門診最常會遇到，耳朵呈現紅腫熱痛的病患，代表身體可能正在發炎。她分享，過去曾有病人月經前常耳朵紅腫發熱，原本擔心染病，經檢查卻又沒事，後來才知道原來是補品補過頭太燥熱導致。

再來是耳朵呈現黑青色，陳曉萱說明，中醫觀點認為腎臟主黑，通常耳朵呈現黑青色，代表腎臟可能已經出問題了。

最後是耳朵呈現發黃腫痛，陳曉萱指出，通常這是由黃疸所引起，若到這情況已經是有點嚴重了，代表指數偏高，使整個耳朵呈現黃色。