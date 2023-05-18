台南市中西區忠義路二段一間日式蓋飯店，18日下午3時許店家正關門休息，1樓廚房突然傳出「碰!」疑似氣爆聲，隨即火煙從1樓竄燒至2、3樓，在2樓休息的李姓、葉姓2員工擔心持續氣爆，竟從2樓窗口跳下，分別腳、手受傷送醫，火勢隨即在3時50分撲滅。

發生火警的日式蓋飯店在中西區有小名氣，假日生意興隆，甚至有日本客人捧場。18日下午3時25分時，正值店家午休時間，整家店只有葉姓、李姓2名30多歲員工在2樓休息室，卻突然傳出一聲疑似氣爆巨響，隨即看到濃煙往2樓竄燒。

濃煙一度竄至3樓頂，葉、李2人見狀心驚膽顫，擔心再度發生氣爆，竟從陸續2樓窗戶與招牌間的縫隙往下跳，警消人員到場搶救時，見兩男已跌落在門口，葉男手部受傷，李男腳部擦傷，在警消人員到場後一起預防性送醫，傷勢無大礙。

火警發生時，店家大門關閉並拉下鐵捲門，阻礙救災，警消人員決定先鋸開鐵門，再正面敲破1片玻璃牆，入內搶救火警，半小時內撲滅火勢。

現場派遣中正分隊、公園分隊、南門分隊、和緯分隊等隊員到場灌救，救火的各式消防車輛占據忠義路面，正值下班交通巔峰，警方派員交管，現場只知有火煙從1樓燒到2樓，詳細起火原因還需等待火調釐清。