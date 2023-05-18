眼鏡蛇被視為最毒蛇類之一，新北市樹林區太平路247巷口近期出現一隻粗大眼鏡蛇，目測長約1米多，民眾見狀嚇壞，周邊住戶當下也開門觀看，其中有路人也拍下照片PO網，提醒路過機車騎士注意。對此，動保處證實，有接獲通報，但動保員到場後未看見該條蛇。

有民眾在臉書社團「我是樹林人」發文，他指出，自己在樹林區太平路247巷口遇到該條眼鏡蛇，由於往來的機車眾多，他也立即停下告知後方的機車騎士，並通知動保處，當下附近住戶也有出來查看。

只見民眾張貼的照片顯示，眼鏡蛇呈現警戒狀態，拱起蛇身，相當嚇人。不少網友也在底下留言稱，「請問一下抓走了嗎？ 我驚驚」、「我已經唸過經了」、「太平路巷口有很多，開心農埸，好恐怖夏天都跑出來，要小心」、「四維路看過雨傘節，國凱街也遇過眼鏡蛇，不用太緊張」、「只要有水溝，牠會順著水溝遊走」。

動保處表示，確實有接獲民眾通報，動保員到場後未見到該條蛇，提醒民眾，不要輕易攻擊蛇類，當蛇類遇到驚嚇或威脅時，會循本能做出虛張聲勢的防禦姿態，因此遇蛇時，只要安靜離開即可。