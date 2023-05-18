台北101 SPACE 88會議室， 共有6個空間可依單位需求彈性使用。（台北101提供）

台北101辦公大樓拓展高樓經濟版圖，位於88樓、興波咖啡旁的「SPACE 88」多功能租貸空間全新落成，目前試營運中，主要以商務租用需求，不但擁有88樓高空美景，還獨家結合台北101的知名餐廳，如鼎泰豐、捌伍添第、隨意鳥地方，及將進駐台北101的饗賓集團等，推出專屬客製化的外燴或便當服務，滿足各種餐食需求，打造差異化服務。

台北101大樓營運長劉家豪表示，「SPACE 88」占地達270坪，共有6個空間可依單位需求彈性使用，試營運期間，最常租貸的客群為金融業、公關公司，及精品業者等，101大樓原本的租客占4成、非大樓租客占6成。該空間適合各類研討會、小型發表會等使用，特別是可結合101本身的餐廳，提供客製化的外燴餐食，是外面租貸空間比較做不到的。

台北101「SPACE 88」每小時租貸最低收費8000元起（純場地使用），每時段4小時最低約2萬5000元起，依場地有所不同，從10人的會議到上百人的講座、研討會、發表會、展覽或晚宴，從1小時租用到多天包場，皆能符合單位的需求，未來預計會新增「會議旅遊」的方向，一站式滿足國外商務客開會、用餐及購物的多元行程。