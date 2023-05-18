超人氣直播天后「丟丟妹」李明珊與老公王心正爆出婚變後，捨棄過往經營的臉書帳號，另起爐灶開設新的粉絲專頁「樓頂揪樓下」，而她也不受離婚影響於15日正式開幕首播，業績不俗，其經紀人更透露銷售額推估破3千萬。豈料，她昨(17日)突曬出自拍照：「若有延失誤33致上最高歉意。」

李明珊此前受訪被問及首播業績時，表示：「第一晚銷售超出預期的好，幾乎都秒殺，已經很多人在敲碗等下次直播。」不過爆量的銷售單數卻也讓她擔憂指出：「死定了！貨包不完了！」對此，她昨(17日)也在臉書上更新一則貼文「預先道歉了」。

只見她在更新的貼文中，寫下：「謝謝你們的愛戴，由於新進人員努力在包貨中，因為他們是第一次，若有延失誤33致上最高歉意，我們會努力，謝謝體諒。」此外，也誠意滿滿的曬出一張自己身穿白色浴袍的照片，只見畫面中，她將頭髮放下，兩隻水汪汪的明亮大眼直視鏡頭，脖子上戴著一條華美的項鍊，讓人忍不住將目光焦點放在她的深V領口上，讓不少粉絲看得嗨翻。

事實上，李明珊上月才在社群上曬出招募新員工的貼文，一口氣大量徵才，以此應對開啟直播後，數量驚人的訂單工作。然而，李明珊的人氣火爆程度超出她的想像，才會發生「爆單」事件，讓她又喜又驚的曬出美照感謝粉絲們的支持，而粉絲們也紛紛在貼文下方留下祝福的字句：「加油，希望你們越來越好」、「加油！直播還是習慣看你的才買的下去，可是每次都很克制了還是買到想剁手。」