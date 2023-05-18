高雄市長陳其邁感謝水利署及相關同仁的努力，表示高雄市水情到6月底仍然樂觀沒問題。（林雅惠攝）

蔡英文總統表示，台灣地理環境確實在水電供應上面臨很大挑戰，尤其在極端氣候下，2年前才剛經歷過百年大旱，這次南部水情是面臨另一場的嚴峻挑戰。（林雅惠攝）

蔡英文總統於現場聽取簡報及致贈加菜金慰勞辛苦的工作同仁。（林雅惠攝）

經濟部水利署長賴建信向蔡英文總統表示，興達電廠內設置臨時海淡機組，只花了40天以最短時間就完成。（林雅惠攝）

高雄緊急海淡機組，只花了40天以最短時間就完成。（林雅惠攝）

南部水情吃緊，為了減少自來水用量，興達電廠內設置臨時海淡機組因應，總統蔡英文今天下午在高雄市長陳其邁等人陪同下，南下視察高雄興達電廠緊急海淡機組，現場聽取簡報及致贈加菜金慰勞辛苦的工作同仁，她並表示，行政院長陳建仁已經核定第一波的海淡常設計畫，將在台南及新竹先行啟動。

經濟部水利署長賴建信向蔡英文總統進行簡報指出，2年前蔡英文總統去視察新竹海水淡化廠，當時新竹排水緊急，淡化廠用66天時間完成，有了過去經驗，高雄從今年3月8日行政院決定後，只花了40天以最短時間完成，緊急海淡機組用約1公頃土地，利用可移動性的機組，日夜趕工完成，面對未來氣候變遷，仍要以開源、節流、調度及備援4個方式來解決。

賴建信表示，開源除了南化水庫加高工作正進行環評外，未來也會在緊急海淡廠旁邊，在北高雄興建一個10萬噸的海淡廠，此外，橋頭及楠梓在生水廠也可以提供超過30萬噸水，即高雄一天用水的5／1以上，至於節流部分，高雄市是全國少數幾個城市，自來水漏水率降到10％以下的城市，加上調度及備援，在多管齊下，未來高雄地區的供水會更加穩定。

陳其邁則是感謝水利署及相關同仁的努力，表示高雄市水情到6月底仍然樂觀沒問題，目前高雄市供水量1天138萬噸至139萬噸，73萬噸是地面水及伏流水，高雄市水情目前看來沒問題，但長期做法大概仍要有一些緊急的備用水源，包括海淡廠及未來有兩件事請託總統。

陳其邁說，第一是高雄地下水的補助計畫，由於高雄、屏東及台南的水源緊連一起，而高雄大樹區地下水水源豐富，希望今年汛期過後，補助計畫能夠迅速實現，以增加地下水水源。另海淡廠則是希望北高雄及南高雄各有一個，有緊急狀況就能讓難關度過，最近高雄雖然缺水，但科技大廠都有信心認為沒問題，這也要感謝中央前瞻基礎建設計畫，對於高雄水資源的開發補助。

蔡英文總統表示，台灣地理環境確實在水電供應上面臨很大挑戰，尤其在極端氣候下，2年前才剛經歷過百年大旱，這次南部水情是面臨另一場的嚴峻挑戰，高屏溪流量是高雄水情的重要指標，4月時候的高屏溪流量一路降，若以2015年的經驗來看，這樣情況已經進入到分區分流供水狀況，但高雄市還是正常供水，因為中央地方合作，才使得穩定供水。

蔡英文說，如果沒有前瞻計畫，就無法順利因應水情困境，而且破紀錄40天就完成，5月20日就達到預設的1萬5000噸目標，這些水源將進入高雄供水系統，政府不僅是以緊急海淡做為亢旱的利器，未來還會有常設海淡廠成為多元的選擇之一。

蔡英文說，行政院長陳建仁已經核定第一波的海淡常設計畫，會先在台南及新竹啟動，後續也會持續規畫包括高雄方面海淡廠的建設計畫，至於細部的規畫及執行，就請經濟部及水利署詳細的配合與規畫。