澎湃新聞18日報導，今天是國際博物館日，上海市「5·18國際博物館日」主會場活動在上海玻璃博物館舉辦。今年主題為：「博物館賦能美好生活」，主要強調博物館與民眾、與城市的互動共生。上海全力打造「博物館之都」，全年舉辦臨時展覽400多場，已備案博物館達162座，約每15萬人擁有一座博物館。看大展、觀文博，已成市民剛性需求。
上海市文化和旅遊局、文物局局長方世忠說，上海正在以「上海大博物館計畫」為戰略牽引，充分依託城市博物館的資源優勢，堅持文旅深度融合，對標卓越全球城市，全力建設具有中國特色、世界一流的「博物館之都」。
今在上海玻璃博物館發布《2022年度上海博物館年報》顯示，在上海，每15萬人擁有一座博物館，每四個人中就有一人去過博物館。
截至2022年底，上海市已備案博物館159座。其中，國有博物館119座；根據展示主題和不同內容，上海市有歷史類博物館47座，藝術類博物館9座，自然科技類博物館7座，綜合性博物館13座，其他主題類型博物館83座。
以上海市常住人口2475.89萬計，約每15萬人擁有一座博物館，遠超大陸全國平均水準。約每39平方公里有一座博物館，在長三角區域排名第一。
同時，在長三角區域，上海在每平方千米、每百萬人擁有的定級博物館、一級博物館數量上皆排名第一。
接待觀眾量排名前三是上海科技館、上海自然博物館（上海科技館分館）、上海天文館（上海科技館分館），接待未成年觀眾207.5萬人次，占觀眾總量的21.4％。
2022年，上海市博物館的藏品總量為241.16萬件／套，其中珍貴文物（一、二、三級文物）22.3萬件／套。上海博物館藏品總量為135.29萬件，占上海市博物館的半壁江山。同時，上海市博物館陳列展覽中展出藏品14.33萬件／套，數位化藏品82.65萬件／套。
博物館減免入場費開放，是歷年上海市國際博物館日的品牌專案。今年上海市「5·18國際博物館日」減免費開放活動彙集滬上125家博物館。上海中國航海博物館、上海汽車博物館、上海玻璃博物館、上海孫中山故居紀念館、上海宋慶齡故居紀念館、上海琉璃藝術博物館、上海工藝美術博物館等都免費向市民開放。上海自然博物館（上海科技館分館）、上海電影博物館、上海觀複博物館三家熱門收費博物館半價優惠開放。
今年國際博物館日活動期間，上海市博物館推出一系列精品特展。上海博物館推出《玉楮流芳：上海博物館藏宋元古籍展》，上博所藏之66部宋元典籍面向公眾展示，可謂千年典籍的首次精彩呈現。奉賢區博物館舉辦特展《丹甲青文--中國漢字文物精華展》，可一次性飽覽漢字從甲骨文、金文、小篆、隸書、楷書綿延幾千年的發展流變。上海中國航海博物館以三大特展《尋巴記：中華文明多元一體系列展》《眾流歸海：中國航海博物館受贈藏品展》《海珍百品：韓國國立海洋博物館藏精品文物圖片展》迎接市民遊客。下午上海玻璃博物館發布元宇宙行動計畫，推出「SHMOG NXT」沉浸式即時3D虛擬體驗。
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