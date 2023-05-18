夜點費目前是因耽誤勞工用餐所提供的餐費，台中市議員張玉嬿18日質詢指出，台中市政府發放給夜勤清潔隊員的夜點費每日80元，連排骨便當都買不起，六都吊車尾，要求環保局調升金額到150元以上。環保局長陳宏益表示，會研議調升。

市議員張玉嬿、王立任、謝志忠今天在警消環衛業務質詢時指出，雙北和桃園夜點費近半年分別漲至200、120、100元，台中六都吊車尾，連買個排骨便當都不夠，要求調漲到150元以上，並視為工資納入各項給付計算基礎。

張玉嬿批評，從小台中到大台中超過20年夜點費都是80元，六都排名吊車尾，現在物價飛漲，80元買個排骨便當都不夠，要求市府體恤清潔隊員辛勞，好事做到底，將夜點費80元加碼到150元起跳，符合第二大城標準。

王立任指出，台中環保局夜點費不具有工資性質，不納入各項給付計算基礎，但台北市政府2019年11月宣布各機關「夜點費」視為工資計算，並納入各項給付計算基礎通案實施，台中市政府應該跟進，以提升清潔隊勞工權益。

環保局長陳宏益表示，依據「臺中市政府環境保護局清潔人員夜點費支給要點」規定，目前每人每餐支給標準為新台幣80元，因應目前物價上漲等狀況，將研議提高夜間特殊出勤人員夜點費支給，以支應辛苦夜勤同仁人員用餐費用所需。

環保局也說明，環保局夜點費目前是因耽誤勞工用餐所提供的餐費，非屬夜間輪班工作的「輪班津貼」或「夜勤津貼」具有工資性質的給付，未來是否可納入工資，將再依相關法令及參照其他縣市做法研議辦理。