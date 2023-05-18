川普政府時期的前美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）在國會做證時表示，中共數十年來都在對美國發動經濟戰爭，是美國曾遇到過最危險的對手，因此美國應該在經濟上與中國戰略性脫鉤。主持聽證會的美國與中共戰略競爭特設委員會主席加拉格（Mike Gallagher）則回應稱，華盛頓必須調整對北京的經濟政策，美國過去對中國的想法「太天真了」。

《美國之音》報導說，新成立的美國與中共戰略競爭特設委員會周三以「公平競爭：如何抗衡中國共產黨在經濟上咄咄逼人的行為」為題召開聽證會，曾在川普政府擔任美國貿易代表的萊特希澤受邀出席作證。他一開始就表示，中國確實是美國最危險的威脅，甚至可以說是美國曾遇到過最危險的對手。

萊特希澤說，「他們（中共）的國家行為越來越咄咄逼人、軍國主義、敵對、極權主義，並且針對著我們」，「中國認為他們註定成為世界唯一的超級大國，而我們阻擋了他們。」美國必須換個視角來看待中國的經濟活動，中共幾十年來一致在對美國發動經濟戰爭，中國以主導全球作為目標的經濟政策所產生的影響就是巨大的貿易順差，並透過所有方式獲取技術。

中共特設委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）眾議員說，美國面對與中國經濟關係時「太天真了」，過去25年來兩黨都認為經濟交流將能引領中國共產黨走向政治自由化。這種典型的美國式樂觀主義被北京利用，把雙方的條約和國際承諾當成是「你們要遵守，但我不用遵守的規則」。

美國與中共特設委員會首席民主黨眾議員克里希納莫提（Raja Krishnamoorthi）在聽證會上指出，中共正在經濟上迎頭趕上，並想超越美國。如果希望美國人有公平的競爭環境，就需要保護自己免受中共不公平競爭和貿易行為的影響。

萊特希澤在聽證會上說，中國正不斷從對美國發動的經濟戰爭中取得優勢，中國的GDP從2000年美國剛給與中國最惠國待遇時的1.2兆美元增加至現在的17兆美元，成長14倍，他們的技術產業發展也已經對美國構成挑戰。美國必須覺醒過來，對中國採取更加強硬的經貿政策：戰略脫鉤。

不過，萊特希澤補充說，他不贊成全面切斷與中國的經濟關係，「那是不切實際，且可能起到反效果。」