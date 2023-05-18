即日起至8月10日，全聯與大潤發推出的7款點換購商品，包括速乾抗菌運動毛巾、兩用智能計數跳繩等。（全聯提供）

全聯PX Pay全新上線的「福利熊大冒險」推出250個關卡。（全聯提供）

家樂福會員紅利換購推出迪士尼100周年系列商品，即日起至5月21日止。（家樂福提供）

家樂福紅利換購米奇造型氣氛燈，紅利點數2000點＋999元（限量）。（家樂福提供）

家樂福紅利換購竹纖維環保杯維尼，紅利點數800點＋169元（限量）。（家樂福提供）

超市量販再推熱門的集點換購活動，全聯和大潤發共同推出數位會員新集點模式，玩App內的手遊，就能免費送福利點，讓婆媽客層也能透過娛樂集點，可換購7款獨家運動周邊商品，符合後疫情時代民眾的運動需求；家樂福今年首波與迪士尼100周年聯名的換購商品，也最後限量倒數中，多款符合永續環保的綠色設計品。

全聯與大潤發共同推出點換購活動「NAUTICA居家迷你健身房」，不只到門市購物可集點數，現在於PX Pay上玩手機遊戲，也可獲得生鮮積分、福利點數、商品折價券等，以全新OMO（Online Merge Offline）集點模式，提升會員黏著度。同時，看準後疫情時代，人們注重健康也有運動習慣，首次推出與美國品牌NAUTICA Competition系列合作的7款獨家運動周邊商品，最低0元起換購。

全聯表示，目前全聯擁有超過1800萬會員，其中數位會員超過900萬人，全聯App走出過去以支付功能為主軸，自2021年起，App內也增加了獨家優惠券、破關遊戲等，以OMO的方式，提高會員的活躍度。尤其調查顯示，手遊最受歡迎的是休閒娛樂類，玩家不喜歡太複雜的遊戲，偏好簡單的益智解謎類，這類玩家又以40～54歲的女性比例較高，正好符合全聯主要的婆媽客層。

全聯進一步觀察，自2020年底推出PX Pay會員轉轉樂後，刺激會員使用點數，頗有成效，活絡PX Pay開啟率，在2021年春節還祭出iPhone12大獎，吸引76萬人次參與PX Pay遊戲活動，一檔就使用了近8000萬福利點，成效斐然，故本次再推出新集點模式，今（19）日PX Pay也全新上線「福利熊大冒險」遊戲。即日起至8月10日，全聯與大潤發推出7款點換購商品，包括速乾抗菌運動毛巾、兩用智能計數跳繩、放鬆按摩滾筒、隔音防震防滑運動墊等。

今年家樂福首波換購商品最後倒數中，只到5月21日止，歡慶迪士尼100周年紀念，這次推出周邊GO GREEN設計換購商品，以環保、永續理念設計，包括米奇床頭氣氛燈、綠意盆栽、小熊維尼造型購物車、環保杯、環保餐具、棉麻購物袋等，最低800紅利點數＋99元起，限量倒數最後換購。