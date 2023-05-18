中國大陸外交部發言人汪文斌18日主持例行記者會。有記者提問，據報導，日本首相岸田文雄稱，將在七國集團峰會期間共用「應通過對話和平解決台灣問題」的立場，並發出相關資訊。有日媒報導稱，七國集團成員正協調將「台海地區和平與穩定的重要性」等內容寫入峰會聯合宣言。對此，汪文斌回應敦促美日等國家，停止在台灣問題上挑釁玩火。

汪文斌表示，當前台海和平穩定面臨的現實威脅，是台灣民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，頑固推進台獨分裂活動，試圖改變兩岸同屬一個中國的台海現狀，美國、日本等個別國家不斷虛化掏空一個中國原則，從政治、軍事、經濟方面同台獨勢力勾連呼應，對台海局勢緊張負有不可推卸的責任。

汪文斌稱，要維護台海和平，就必須旗幟鮮明堅持一個中國原則，堅決反對台獨勢力冒險挑釁，堅決遏制外部勢力對台獨活動的縱容支持。光講維護台海和平，不說反對台獨分裂，只會助長台獨勢力挾洋謀「獨」、鋌而走險的氣焰，必將給台海和平穩定造成更大破壞。

汪文斌說，光講和平解決台灣問題，不說支持中國統一，實質上是企圖阻撓中國統一大業，製造兩岸和平分裂，必將遭到中國人民的堅決反對。沒有人比大陸更珍視維護台海和平，大陸堅持以最大誠意、盡最大努力爭取兩岸和平統一的前景，但絕不接受任何人、任何勢力以維護台海和平為由，束縛大陸遏制台獨分裂活動的手腳，絕不允許任何人、任何勢力打著和平的幌子干涉中國內部事務。

汪文斌強調，中方敦促美日等這些國家恪守同中國之間的雙邊關係政治文件，恪守一個中國原則，停止對台獨勢力縱容支持，停止在台灣問題上挑釁玩火，不要站在14億多中國人民的對立面，玩火者必自焚。