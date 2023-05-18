金曲台語歌王洪榮宏18日舉辦入行50週年新專輯《你愛聽的彼首歌》發片記者會。在記者會上，他與愛妻張瀞云幸福對唱，洪榮宏也回應近況，感謝大家的關心，張瀞云日前健康檢查，確認為3公分良性的肝腫瘤，他感性說：「讓我心中的大石終於放下，但我們夫妻的健檢報告也同時出爐，血脂、血糖都超標，心情像洗三溫暖。」

他直說，健檢報告的血糖數字偏高，若再高一點就會得糖尿病，「數字再過去就是糖尿病，嚴重就要洗腎」，並透露，之前在飲食上做了不好示範，因為他有胃食道逆流，醫生建議少吃澱粉，「我都吃蛋白質，在外面不方便，都只多吃肉，讓膽固醇超標，真的要注意。」

金曲台語歌王洪榮宏18日舉辦新專輯發片記者會。（華特音樂提供）

張瀞云當時得知有肝腫瘤時，很擔心自己身體狀況，現在定期每半年去醫院回診，醫生告訴她，目前不需要開刀，「如果繼續長大再來評估」，她透露當時心情很煎熬，因為有聽到若大於2公分的腫瘤有惡性的可能，老公洪榮宏則為她禱告，鼓勵：「妳要堅強一點。」

洪榮宏新專輯封面造型帥氣，還被網友形容「撞臉五月天阿信」，被問及覺得有像嗎？他開心笑而不答，她則打趣說，好多年前就有新聞寫過，他某個角度像阿信，「好像是阿信像洪榮宏，他是成熟版的阿信。」