鹿希派透露有事前徵求老爸吳宗憲同意才參與節目。（羅永銘攝）

炎亞綸難過鬼鬼不在新一季的固定班底名單裡。（羅永銘攝）

《嗨！營業中》第1季創造高收視，節目乘勝追擊，將在20日播出第2季，今（18日）舉辦開播記者會，除了原班底庹宗康、炎亞綸、姚元浩、莎莎，還加入鹿希派、李玉璽、曾沛慈、婁峻碩、張立東等5個生力軍。其中，話題十足的鹿希派，透露事前有徵求老爸吳宗憲同意才參與節目，笑回：「當然要徵求同意，畢竟寄人籬下。」

《嗨！營業中2》以經營森林園區為主，還將遠赴韓國見習，引發許多觀眾期待不已。而自從卡司名單公布後，鹿希派就廣受討論，他昨還原當時加入的心情，竟自曝一開始連要錄什麼都不知道，「去了才知道，原來這不是綜藝是實境秀，我知道這個秀但我沒看過，我還以為是全裸求生。」

鹿希派表示沒什麼實境秀的經驗，怕抓不到節目節奏，但錄影後覺得仍有些綜藝感覺，才終於鬆了一口氣。對於日後會邀吳宗憲驗收成果嗎？庹宗康一聽先笑虧：「應該整集都會在罵兒子吧。」鹿希派則覺得爸爸應該會不習慣。

而鬼鬼向來是《營業中》的靈魂人物，因為時間無法配合所以缺席第2季，雖然仍會驚喜現身節目，但在節目上時常和她鬥嘴的炎亞綸感到不捨，坦言有一點失落感，「哭！怎麼會開心，我當然也希望有慰留她的能力，但我們永遠是家人。」