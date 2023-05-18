科思創也同步發表了新TPU系列Desmopan UP，品名中的UP表示極致防護（Ultimate Protection）之意。這系列擁有出色的質感美學、高耐受性與適應力，使車輛原漆能抵禦外在惡劣環境的影響，除汽車產業之外，這項材料也能應用在風機葉片、智慧裝置的螢幕表面防護。

全球車漆保護膜（PPF）市場預計至2030年將呈穩定成長，其中，亞太區的市場規模最為巨大，中國大陸市場亦預期為該區域成長的主要動能。同時，北美及歐洲市場也呈現穩健增長態勢。

這類型材料市場升溫源自於消費者日漸重視汽車的外觀美感。TPU因其品質、表面質感及貼合度的表現，被廣泛認為是車漆保護膜（PPF）功能性的指標材料，而科思創則是全球供應車漆保護膜原料TPU的大廠之一。

科思創熱塑性聚氨酯事業部亞太區負責人Lisa Ketelsen表示，我們非常開心能啟動新產線的運轉並發表新TPU系列Desmopan UP，來滿足亞太甚至是全球市場對高功能車漆保護膜的需求成長。在彰化廠 亦配置了研發中心，能進一步與客戶共同發展更多新系列。

車漆保護膜的功能表現取決於原料及配方上的斟酌，科思創在配方及先進的製造科技上投入多年心力研發，以打造出這項用於車漆保護膜（PPF）的新TPU系列DesmopanUP解決方案，其抗UV能力、抗水解性與抗化學性，搭配優異的透光率，可確保車漆保護膜的耐久性、防水及抗衝擊能力，同時能輕鬆且快速地運用在各種複雜的車體設計及表面。

台灣科思創總經理溫凱登博士表示，這是繼2019年擴廠後，科思創再度加碼投資彰化廠，也顯示了科思創對台灣的重視。彰化廠除了是科思創的生物基TPU生產基地外，也提供車漆保護膜等級TPU，並出貨至全球市場。台灣科思創彰化廠亦於今年3月取得GMP認證，進一步拓展產品應用範圍，可向全球供應符合GMP標準、滿足食品接觸和健康護理需求的TPU產品。