因疫情延後一年、將在今年9月登場的杭州亞運，中華成棒隊40人培訓名單18日產生，將於6月1日於台南展開集訓，屆時將選出26人出發前往美國，與NCAA明星隊進行5場對抗賽；而屆時亞運中華隊名單仍有可能加入中職、旅外球員，就看總教練吳思賢如何安排。

中華棒協今天召開亞運選訓會議，會中產生杭州亞運40人中華培訓隊名單，40人名單中涵蓋業餘及大學球員，其中以合作金庫為大宗，已參加過2014仁川、2018雅加達亞運的39歲老將林瀚也在培訓隊名單中，有機會實現亞運三朝元老的目標。

亞運中華隊由吳思賢執掌兵符，首席教練湯登凱、內野教練吳復連、外野兼體能教練林加祐、投手教練沈柏蒼、牛棚教練李金龍及打擊教練克魯茲。

棒協表示，教練團除了聘請備受好評的克魯茲擔任打擊教練外，還增加國際賽經驗豐富的吳復連協助教練團作戰，另外，原本投手教練因郭勇志轉戰富邦悍將，改由沈柏蒼擔任。

中華培訓隊將在6月1日台南展開集訓，之後將遴選出26人出發前往美國與NCAA明星賽進行對抗賽。